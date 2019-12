'Video af Tessa tak. Hurtigste får 50 kroner på MobilePay.'

Sådan et opslag – og mange flere – har den seneste uge floreret på den 'hemmelige' Facebook-gruppe Ghettoen.

Videoen forestiller rapper-stjernefrøet Tessa, der de seneste måneder er slået igennem med flere populære singler på Spotify, som samlet er blevet streamet mere end syv millioner gange.

Men på videoen synger Tessa ikke.

I stedet optræder hun letpåklædt og med en joint i hånden.

Tessa tog selv bladet fra munden på en Instagram-video onsdag og gjorde klart, at hun var bekendt med, at flere videoer, som hun har sendt privat til folk, bliver delt på internettet.

»Det er ikke okay, og det er dybt fucking alvorligt,« siger hun blandt andet i videoen.

Og nu kan B.T. altså fortælle, hvordan videoerne på Facebook-gruppen Ghettoen den seneste uge er blevet efterspurgt, forsøgt solgt og i ét tilfælde, som B.T. er bekendt med, delt i et kommentarspor.

Ghettoen er en lukket Facebook-gruppe, hvor især unge mennesker sender sjove videoer, skriver om kendte sangere og altså også efterspørger og deler ulovlige videoer.

I sommer kunne B.T. også fortælle, hvordan der på Ghettoen var flere opslag, hvor piger blev hængt ud for blandt andet »at sutte pik« på videoer.

Og denne gang er det altså gået ud over Tessa.

I flere opslag har personer skrevet, at de har videoen, og i kommentarsporet kan man herefter se flere hundrede kommentarer, hvor de unge mennesker skriver 'pb' og på den måde gør klart, at de har skrevet privat for at få videoen.

I et tilfælde skrev en person også i et opslag: 'Send 10 kroner, så sender jeg videoen'.

Men det var ikke nødvendigt.

Få minutter senere valgte en person at lægge videoen op i et af kommentarsporene, så alle de 33.000 medlemmer af gruppen i teorien kunne tilgå den ulovlige video.

Onsdag skrev flere medier så, at Tessa havde nævnt de forbudte videoer i en video på Instagram, og den nyhed er også blevet delt flere gange på Ghettoen.

Men selv i kommentarsporerne til nyheden om delingen af de ulovlige videoer fortsætter folk med at tilbyde videoen.

Det kan du se et eksempel på nedenfor, hvor en ung dreng skriver:

'Hvem skal ha den i skrive bare over snap.'

En af anden skriver: 'Fucking fryd.'

Der er dog også en god sjat af de unge på Ghettoen, der skriver, at det er ulovligt og umoralsk at dele videoerne af Tessa.

En af dem er Michelle Bøgh Vígdá, der er 'ordstyrer' i Facebook-gruppen.

I et opslag skrev hun i fredags, hvor delingen af videoerne for alvor begyndte, at hun ville slette alt med Tessa på gruppen, og at hun ikke 'tolererer den slags'.

Til B.T. uddyber hun:

»Jeg lavede egentlig det opslag med udgangspunkt i at sætte en stopper for de her delinger af videoen i gruppen. Nu er vi godt nok en stor gruppe, hvor der bliver delt en masse forskellige ting, men der er grænser for, hvad vi tillader at blive lagt op i gruppen,« siger hun.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tessa, men hun er ikke vendt tilbage.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for B.T., at de har modtaget en politianmeldelse fra Tessa.