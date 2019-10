»Vi oplever det meget sjældent i Danmark, men det er et kendt fænomen mange steder i udlandet, hvor folk er væsentligt fattigere og har mere at vinde og mindre at tabe.«

Sådan lyder det fra Mads Ravn, der er forskningschef og museumsinspektør på VejleMuseerne.

Museumsinspektørens bemærkning falder til DR.dk, efter privatpersoner er gået på ulovligt sølv- og guldrov i et skovområde ved Uhrhøj i Vejle.

Her fandt museet i begyndelsen af denne måned en historisk stor skat.

Omkring 2.000 sølvmønter og siden også tre guldmønter fra middelalderen har museets eksperter gravet frem af muldet i skovskrænten.

Museets offentliggørelse af fundet, der er det næststørste af sin art i Danmarkshistorien, har altså ikke kun lokket historisk interesserede til, men også gemene tyve, der i nattens mulm og mørke har gravet efter guld og sølv i skovbunden.

Det selv om området er tydeligt afspærret og markeret med skiltning, der viser, at det er forbudt at grave og bruge metaldetektor i området, som fortsat er under arkæologisk udgravning af VejleMuseernes eksperter.

»Vi har haft svært ved at lokalisere hele skatten, og efter at vi har annonceret, at der var en skat herude, har der været uautoriserede ude og røvergrave, og det er ulovligt,« siger Mads Ravn, der er forskningschef og museumsinspektør på VejleMuseerne, til Dr.dk.

Den historisk store skat, der stammer fra 1400-tallet, er nemlig såkaldt danefæ - altså genstande med kulturhistorisk værdi - og tilhører den danske stat.

For at gardere sig mod tyveknægtene har VejleMuseerne nu fået stillet både almindelige kameraer samt vildtkameraer op i området, ligesom politiet jævnligt patruljerer i området.

De første mønter fra skatten blev fundet af et ældre ægtepar, der gik en tur i skoven ved Uhrhøy i marts 2017. Parret fandt mellem kviste og blade fire mønter, som de indleverede til Vejlemuseerne.

Halvandet år senere blev der fundet endnu en mønt i området.

Og i oktober i år gik skattejagten for alvor ind, da en mand, der gik en tur i skoven, fandt endnu en mønt og udpegede fundstedet for museet.

Da en arkæolog fra museet efterfølgende undersøgte området nærmere med metaldetektor, viste det sig, at en enorm mængde mønter var skyllet frem fra skrænten efter et jordskred og et klimatilpasningsprojekt i området.

Skatten har ikke blot en stor værdi i dag. I 1400-tallet har mønterne kunnet brødføde en bondefamilie i flere år.

Skatten er udstillet på Kulturmuseet Spinderihallerne frem til og med søndag den 27. oktober.