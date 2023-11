I lørdags skulle Ulla Wiese have pyntet sin mands grav forud for hans fødselsdag om få dage.

Men hurtigt måtte hun opgive traditionen, da bagsiden af Tranebjerg Kirkegård på Samsø lå under vand efter et par regnfulde dage på øen.

Det skriver TV 2 Østjylland, der bragte historien først.

»Man bliver da ked af det. Det er mit sted, hvor jeg mindes ham,« fortæller Ulla Wiese til B.T.

Det er ikke første gang, Ulla Wiese oplever vandproblemer på kirkegården. Foto: Ulla Wiese Vis mere Det er ikke første gang, Ulla Wiese oplever vandproblemer på kirkegården. Foto: Ulla Wiese

Det er ikke første gang, at Ulla Wiese er blevet stoppet af vand på kirkegården, hvor hendes mand ligger begravet.

»Jeg har boet på Samsø i 12 år, og det er sket to gange. Det mindste man kunne have gjort var at indsætte nogle pumper, der kunne fjerne noget af vandet,« siger hun.

Ifølge Ulla Wiese var der helt op mod en halv meter vand på det dybeste sted.

Formanden for meningsrådet på Tranebjerg Kirkegård, Alice Frost Larsen, forklarer til TV 2 Østjylland, at vandproblemet skyldes, at jorden på kirkegården er meget leret.

»Så det kan ikke komme væk så hurtigt, som det falder ned,« lyder det.

Til Ulla Wieses forslag om, at man burde indsætte vandpumper for at fjerne noget af vandet, siger formanden, at man i stedet vil lade naturen gå sin gang.