I starten af december søgte det midtjyske ægtepar Ulla og Jakob Rønde en fremmed familie, hvor økonomien strammede, som de kunne invitere til juleaften med alt betalt. Men det lykkedes ikke.

»Det endte helt forfærdeligt. Vi havde kontakt med flere, men alle endte med at melde fra. Så vi fejrede jul selv, og det var også rigtig hyggeligt,« siger Jakob Rønde til B.T.

Jakob Rønde og hustruen brugte adskillige timer i løbet af julemåneden på at finde den helt rette familie. Og de var også i kontakt med syv-otte forskellige, der havde set deres Facebook-opslag, hvorpå de søgte efter en familie i nød, de kunne invitere hjem.

»Vi søgte en familie helt indtil i lørdags, men så besluttede vi at give op. Det var meget trættende til sidst, og vi havde brugt meget energi på det,« siger Jakob Rønde, der tilføjer, at de også oplevede et pres fra de lokale i byen for, at de skulle finde en familie.

Som tidligere beskrevet søgte Ulla og Jakob Rønde en familie i økonomisk nød at holde jul med, da de selv kender til at sidde stramt i det som tidligere studerende. Derfor ville de gerne hjælpe andre med julemad på bordet og gaver under træet.

26-årige Ulla og Jakob Rønde søgte særligt efter børnefamilier, da de selv er forældre til to små børn på to og fem år. De forsøgte sig endda med selv at tage kontakt til familier, som, de kunne se, søgte julehjælp.

»Folks reaktioner var positive, og flere gange fik vi også lavet en aftale. Men et par dage efter dukkede der en besked op, hvor der stod, at nu var problemet løst, og det blev ikke aktuelt at fejre jul sammen. Samtidig vil de høre, om vi vil overføre penge til vådservietter og rugbrød,« siger Jakob Rønde, der er uddannet som sælger og arbejder i salgsbranchen..

Familien var ikke interesseret i at overføre penge. De ville i stedet have glædet den fremmede familie med gaver til børnene, gratis transport til hjemmet i Bremdal i Struer, overnatning på hotel (hvis de kom langvejs fra) og god julemad.

»Nu svømmer vi i julemad. Vi har en halv and tilbage og mad til flere dage. Det er jo ærgerligt, når vi kunne have delt det med nogen, der er økonomisk ramt,« siger Jakob Rønde.

Den 26-årige familiefar understreger, at de havde en hyggelig juleaften med hans mor, bonusfar, bror og svigerinde.

Selvom familien er skuffet over, at de ikke fandt frem til ekstra gæster om julebordet, så er de ikke blevet helt afskrækket af idéen om at holde jul med nogen, de ikke kender.

»Når julen er overstået, vil vi evaluere, om vi har gjort noget forkert. Men lige nu har jeg svært ved at se det, og vi har jo fået positivt respons på de sociale medier og i pressen,« siger Jakob Rønde.