»Du vil se bedre ud med min pik i munden.« Sådan lød én ud af utallige kommentarer, som Ulla Andersen var udsat for i sin ansættelse på Coops lager.

Kommentarer, som var en del af en årelang og hårdnakket sexchikane fra nogle af Coops ansatte, og som førte til, at Ulla Andersen i dag lider af PTSD og depression. Det skriver 3F.

»Det er jo mobning. Min grænse blev overskredet hele tiden. Jeg synes egentlig, det har været forfærdeligt. Det var rædselsfuldt. Hvordan har jeg overhovedet kunnet være i det? – Tænk, at jeg har budt mig selv det. Jeg bliver ked af det nu,« siger Ulla Andersen til B.T. mens hendes stemme knækker over.

Det hele startede tilbage i 2009, hvor Ulla Andersen arbejdede på ferskvarelageret i Brøndby. Her kom hun på arbejde som en udadvendt og smilende person, men alt dette skulle snart ændre sig.

B.T. har ikke set dokumentationen for påstandende i sagen, men ifølge 3F viser dokumenter fra Arbejdsmedicinsk Klinik, at en af Ulla Andersens kollegaer i Coop blandt andet gjorde grin med hendes kropsfigur, hendes tøj, hendes faglighed, og ifølge dokumenterne fra sagen har han endda kastet ting efter hende, når han blev vred.

Det er samme kollega, der sagde, at hun vil se bedre ud med hans pik i munden.

Men en chef i Coop skulle også have udsat hende for sexchikane. En dag åbner hun en mail med en julehilsen fra en chef. I mailen var et billede af en julemand, der får et blowjob af en kvinde, hvortil chefen havde skrevet 'Det da juleslik'.

»Jeg begyndte at lukke mig totalt inde i mig selv. Jeg undgik øjenkontakt og ville ikke tale med nogen – jeg turde ikke. Jeg var så ked af det. Jeg græd hele tiden. Det var umenneskeligt,« siger 59-årige Ulla Andersen, der har vist mailen med julehilsnen til 3F.

Ulla Andersen fortæller, at hun flere gange sagde fra over for problemet. Det fremgår af mails, som 3F har set. Første gang var allerede i 2009, hvor hun gik til transportchefen og sagde fra over for problemet. Men det hjalp ikke.

Det hjalp heller ikke, da hun i 2013 gik til fællestillidsmanden, der ellers forsøgte at få det hele til at fungere. Mobningen fortsatte, og til sidste knækker Ulla Andersen fuldstændig sammen og må sygemeldes.

Selvmordstanker efter sexchikane

Det er under sygemeldingen at, at Ulla Andersen bliver diagnosticeret med både PTSD og depression. Diagnoser, hun ikke havde, før hun startede i Coop. Det viser dokumenter fra Arbejdsskadestyrelsen, Ulla Andersens egen læge og Arbejdsmedicinsk Klinik, som 3F er i besiddelse af.

Faktisk har hun det så dårligt under sygemeldingen, at hendes mand og datter ikke tør lade hende være alene i hjemmet. De frygter, at hun vil begå selvmord og overvågede hende, fortæller Ulla Andersen.

Efter knap et års sygemelding og mange psykologsamtaler er Ulla Andersen klar til at starte på arbejde igen. Denne gang i emballageafdelingen hos Coop.

Men som om intet var hændt, fortsatte mobningen i den nye afdeling – og den bliver ved, til det en dag går helt galt.

Den 13. december 2017 meget tidligt om morgenen får Ulla Andersen en hjerneblødning og en blodprop i hjernen. Kort tid efter – den 24. april 2018 bliver hun fyret, fordi hun har haft for mange sygedage.

»Jeg hader Coop og den måde, de behandler deres folk på. Det er et psykisk hårdt arbejdsmiljø. Jeg var der i 16 år, og så fyrer de mig efter en blodprop i hjernen og mange års mobning,« siger Ulla Andersen.

Ingen konsekvens for chefen

Efter fyringen blev der kørt en sag mod Coop, fordi de uretmæssigt havde fyret Ulla Andersen. Det endte ifølge 3F med et forlig, hvor Coop betalte en erstatning på 70.000 kroner for en usaglig fyring. Men chefen, der udsatte Ulla Andersen for sexchikane, arbejder stadig i Coop.

I et mailsvar til 3F har direktør i Coop Logistik, Nicolaj Boysen svaret:

»Da sagen blev afvist af Arbejdsskadestyrelsen for syv år siden, har det ikke haft ansættelsesmæssige konsekvenser. Vi har i mange år haft en politik for mobning og sexchikane i Coop. Mobning og sexchikane er naturligvis helt uacceptabelt i alle dele af Coop, og vi mener bestemt ikke, at det er et generelt problem, hverken på lagre eller andre steder.«

B.T. har efterfølgende stillet nogle opfølgende spørgsmål til Coop, men de har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Den eneste, sexchikanen og mobningen fik konsekvenser for, var altså Ulla Andersen. I dag er Ulla Andersen kommet videre, men hun er førtidspensionist med PTSD og depression, der gør, at hun hurtigt bliver ekstremt stresset og bange.