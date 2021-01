Nye tal viser vigtigheden af at bremse ulighed i sundhed allerede hos de små børn.

Allerede før babyen giver sit første skrig, er en stor del af barnets sundhed, sygdom og fremtidige muligheder lagt på skinner.

Småbørn med kortuddannede forældre bliver indlagt over dobbelt så ofte som børn af forældre med en lang videregående uddannelse.

Det viser tal, som Danske Regioner har trukket fra Danmarks Statistik.

De helt små børn fra et til fire år bliver typisk indlagt med feber og luftvejssygdomme. Senere indlægges ældre børn med mavesmerter og eller forgiftning med alkohol eller piller.

Men især de helt små børn har lægers og sundhedspolitikernes opmærksomhed. Fordi det er her, at skruen stadig kan vendes.

- I den alder handler det ikke om børnenes egen adfærd. Det har alt sammen noget at gøre med deres mor og far og vilkårene, som barnet vokser op under, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

Ifølge eksperter hænger de tidlige indlæggelser både sammen med fugtige boliger og dårlig integration.

Morten Soedemann er overlæge og professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og leder af Indvandrermedicinsk Klinik i Odense.

- Der er et uheldigt samspil mellem lave indtægter, dårlige boliger med skimmelsvamp og ringe udluftning. Dertil kommer ofte rygerhjem med større risiko for astmatisk bronkitis og astma i en tidlig alder, siger han.

Og dårlige boliger er fortsat en dansk kendsgerning ifølge blandt andre Videnscentret Bolius og indeklimaekspert Tue Patursson.

- Der er ingen tvivl om, at en del af boligmassen ikke er god for mennesker at bo i.

- Men samtidig ville det gøre en stor forskel, hvis folk luftede ofte ud, gjorde ordentligt rent, ikke tørrede tøj indenfor og brugte emhætten, siger han.

- Vi har lige kørt en stor kampagne om at lade børnene sove med åben dør til værelset om natten, så de får friskere luft ind. Det er ikke mindst vigtigt, hvis flere børn sover i samme rum.

Formanden for Danske Regioner spår et vendepunkt på området i de nærmeste år.

- I dag kan vi ved fødslen nærmest forudsige fra oplysninger om forældrene, hvordan barnets liv bliver i forhold til sygdom og levealder og uddannelsesniveau.

- Hvis vi vil give alle børn mere lige muligheder for et godt liv, så skal vi gøre op med uligheden i sundhed helt fra barnsben, siger Stephanie Lose.

/ritzau/