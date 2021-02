Mange danskere har efterhånden fået snørret de gode sko og bevæget sig ud på en af de mange stier, det danske landskab tilbyder.

På en af de eftertragtede vandreruter er der dog opstået et uheldigt og lidt ulækkert problem.

Der er tale om Amarminoen på Amager, hvor folk, der går langs strande i Dragør, støder på lorte. Men ikke hvilken som helst slags lorte. Det er nemlig menneskelorte. Det er i hvert flad konklusionen, efter der er fundet toiletpapir ved flere af efterladenskaberne.

- Jeg har da selv observeret det flere gange, når jeg lufter min hund. Man ser toiletpapir eller servietter med lort på. Jeg ved fra andre hundeejere, at de har problemer med, at deres hunde ruller sig i det. Og man er nødt til at konstatere, at nu hvor folk kommer mere ud i naturen - særligt på grund af coronaepidemien - så er der måske nogle forholdsregler, man skal være opmærksom på, forklarer Marianne Wolff til TV 2 Lorry.

Marianne Wolff foreslår, at der bliver sat nogle toiletter op på ruten, så de trængende kan komme af med det, de nu behøver.

På dele af Amarminoen er der dog toiletter. For eksempel ved Kalvebod Fælled, som Naturstyrelsen står for. Men i Dragør, hvor problemet med menneskelorte er opstået ved en offentlig sti ved stranden, er toiletterne låst på denne tid af året.

Der er dog håb forude for de toilettrængende og hundelufterne.

Centerchef i Plan, Teknik og Erhverv i Dragør Kommune, Jesper Horn Larsen, vil undersøge muligheden for, at få toiletterne åbnet.