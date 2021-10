Brand tæt ved et gasproduktionsanlæg.

Det kunne potentielt set været gået helt galt, da Nordjyllands Beredskab klokken 8.38 fik meldingen om en brand nær et gasproduktionsanlæg på Teglmarken i Hjørring.

Den første melding lød: 'Gasbrand i udsivende gas'.

I forbindelse med efterårsklargøringen af et grønt areal ved en servicebygning cirka 10 meter fra selve gasproduktionsområdet, havde en person taget en ukrudtsbrænder i brug.

Flammerne fra brænderen tog fat i noget facadebeklædning og en dør – og startede en mindre brand – som ansatte fra gasproduktionsanlægget selv fik slukket.

»Branden svarer godt og vel til, at der var gået ild i en stor papirkurv. Den var stadig på et leje, hvor man selv kunne slukke den. Det var heldigvis ikke så kritisk, som det først kunne lyde,« fortæller indsatsatsleder Jørgen W. Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Han fortæller, at der i princippet skulle have været en utæthed på en gasledning, for at den pågældende brand kunne have udløst en farlig situation

Der blev sendt to slukningskøretøjer og seks mand til stedet, og det stod hurtigt klart, at beredskabets indsats ligeså meget bestod i at sikre, at der ved brandstedet ikke efterfølgende opstod temperaturer, som kunne være kritiske i forhold det nærliggende gasproduktionsanlæg, fortæller Jørgen W. Pedersen.

Indsatslederen ved på nuværende tidspunkt ikke, om hændelsen udløser en bøde for uforsigtighed, men gør sig en nærliggende tanke:

»Man kan diskutere, om en ukrudtsbrænder i det hele taget hører til på sådan en lokation,« siger han.