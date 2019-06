En stolt og beskeden købmand byggede videre på sin fars kolonialhandel og skabte en institution ved grænsen.

Grønne dåseøl i stakkevis og karameller i kiloposer har i årtier lokket danskerne til en køretur sydpå.

Manden bag - den ukronede konge af grænsehandel - døde lørdag efter flere blodpropper i hjernen. Han blev 85 år.

Dødsfaldet er bekræftet af den administrerende direktør i koncernen Fleggaard, Jens Klavsen, og familien i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Familien skriver blandt andet, at de vil huske deres far, bedstefar og oldefar som "kærlig, spændende, kreativ og idérig".

- Vores far gjorde en stor forskel både i familien og i firmaet. Vi er taknemmelige over, at vores far blev beriget med et langt og indholdsrigt liv, og vi vil savne hans gåpåmod og optimisme, skriver hans tre børn.

Han yndede at kalde sig "mig gammel købmand", og han var karakteriseret ved en blanding af stolthed og beskedenhed.

Siden tresserne har Hans Frede Fleggaard udnyttet, at den tyske moms er lavere end den danske.

Han overtog forretningen efter sin far i 1960'erne, der dengang drev en lille kolonialhandel, som blandt andet solgte kaffe og tobak.

Fleggaard udvidede gradvist sit grænseimperium med hårde hvidevarer og køkkener, og derefter tog udviklingen fart.

I dag har Fleggaard otte butikker syd for landegrænsen mellem Danmark og Tyskland og den vidt forgrenede milliardvirksomhed beskæftiger flere end 1000 medarbejdere.

Selv har Fleggaard gennem tiden levet et tilbagetrukkent liv i det sønderjyske, hvor han har holdt sig selv og familien fra de bonede gulve og ugebladene.

Fleggaard har overdrog i 90'erne forretningsimperiet, der også tæller gourmetrestauranten Fakkelgården i Kruså, til næste generation.

Hans børn Ole Boris Fleggaard, Birgitte Boris Fleggaard og Susanne Boris ejer koncernen i dag, hvor alle sidder i bestyrelsen.

Hans Frede Fleggaards kone Inga Boris Fleggaard døde i april i år. Hun blev 88 år.

Købmandslivet gjorde Hans Frede Fleggaard til mangemillionær, og han har tilbragt en stor del af sin pensionisttilværelse på solrige Gran Canaria.

