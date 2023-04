Lyt til artiklen

Langfredag var dagen, hvor Jesus blev korsfæstet og døde som betaling for al menneskelig skyld og synd.

Men selvom han var så flink at tage alt det på sine skuldre, så betyder det altså ikke, at vi andre må bryde ind i kirker og stjæle værktøj, elektronik og penge fra kirkebøssen.

Det er dog ikke desto mindre, hvad én eller flere det seneste døgn har gjort i kirker i og omkring Herning.

Sådan skriver TV Midtvest.

Ørre Kirke, Felding Kirke og Grove kirke har alle oplevet indbrud, hvor der er blevet stjålet førnævnte ting.

Tidligere på ugen fik også Sinding Kirke og Rind Kirke langfingrede gæster på besøg.

Ifølge politikommissær Erik Kristensen fra lokalpolitiet i Herning er der indtil videre ikke noget, der tyder på, at det er de samme, der står bag alle tyverierne.

Menighedsrådsformand for Ørre-Sinding Kirker Jytte Hoffmann er ærgerlig, men ikke så meget over det stjålet elektronik.

»Det er da træls, men det er også ærgerligt for rigtig mange. Kirkerne er åbne, så man kan komme ind og kigge, hvis man kommer forbi på sin cykel,« siger hun og fortæller, at de ikke vil begynde at låse kirkerne.