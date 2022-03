Mere end 1000 kasser og 50 paller forlader lige nu en lagerbygning i Hasselager.

Det er ukrainske Olya Zelentsova, der står bag. Kasserne skal til hendes hjemland, som hun forlod for seks år siden.

»Jeg havde brug for at gøre noget. Mit land står i en situation, hvor der ikke er et land, hvis vi ikke gør noget. Efter to dage, hvor jeg ikke kunne sove eller spise – jeg kunne kun græde – så tænkte jeg, at det var nu, jeg skulle gøre noget. Jeg skulle gøre alt for at hjælpe,« fortæller Olya Zelentsova og uddyber:

»Jeg kan godt føle skyld over at være her. At mine børn sover trygt om natten, mens deres hører lyden af bomber.«

Der er mad, medicin, tøj. Alt, hvad Olya Zelentsova og hendes mand Morten Grantzay har kunnet samle sammen fra danskere over hele landet. Og folk kommer stadig med ting.

Selvom hun havde sat sig for at gøre alt, der stod i hendes magt, er hun overvældet af den respons, der er kommet.

»Danskerne er bare så fantastiske. Jeg kan ikke sætte ord på det. De hjælper, og de er så søde. De gør alt for, at tingene kan komme så hurtigt som muligt til Ukraine. Det betyder rigtig meget for os,« siger Olya Zelentsova og fortsætter:

»Og du kan tro, danskerne gør en forskel. De kan mærke den kæmpe støtte, de får, i Ukraine. De sætter kæmpestor pris på det, og de er meget rørte. Da krigen startede, havde de ikke ting til at samle deres ting. De tog deres barn på armen og flygtede. De har intet.«

Morten Grantzay, Olya Zelentsovas mand, har taget billedet af flokken, der har hjulpet til – omringet af de kasser, der nu sendes til Ukraine. Vis mere Morten Grantzay, Olya Zelentsovas mand, har taget billedet af flokken, der har hjulpet til – omringet af de kasser, der nu sendes til Ukraine.

Olya Zelentsova har stadig familie og venner i Ukraine, og det er også den tanke, hun er nødt til at distrahere sig selv fra.

»Det er fuldstændig forfærdeligt. Jeg kan næsten ikke være i mig selv, og jeg er nødt til at lave noget praktisk for at kunne være i det,« siger hun tydeligt påvirket af situationen.

Mandag hørte hun fra sine forældre for første gang, siden Rusland invaderede Ukraine.

»De har ikke haft strøm i flere dage, men fik det endelig. De sparer på batteriet lige nu,« siger Olya Zelentsova og tilføjer:

»De er desværre under russisk flag nu. Der er mange russiske soldater omkring dem, som gør fuldstændig vanvittige ting. Mine forældre gør, hvad de kan for at hjælpe andre.«

Forældrene ønsker ikke at forlade Ukraine.

»Selvom det er mega farligt, så vil de ikke. Det er deres land. Det er der, de bor,« fortæller Olya Zelentsova.

Og Olya Zelentsovas venner og brødre har valgt at blive i landet.

»Nogle af dem har børn, som de forsøger at gemme i bunkere. Nogle forsvarer landet med våben, eller forsøger at hjælpe de ældre med mad og medicin. Jeg forsøger at gøre noget for dem. Men når jeg tænker på dem, så føles det, som om man aldrig kan gøre nok,« afslutter Olya Zelentsova.