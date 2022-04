Oleg Shebeta-Dragans familie og venner sad ikke på tilskuerrækkerne, da han deltog ved Carl Nielsen Konkurrencen. Men tankerne på dem blev brugt som motivation.

Oleg Shebeta-Dragans familie og venner befinder sig i det krigshærgede Ukraine.

»I februar havde jeg flybilletter til Ukraine. Jeg havde planlagt ferie i mit hjemland, hvor jeg skulle se min familie i to uger. Men så begyndte det hele. Det var dagen før, at krigen brød ud,« forklarer Oleg Shebeta-Dragan.

Derfor var Oleg Shebeta-Dragan stærkt i tvivl, om han skulle deltage i den prestigefyldte Carl Nielsen Konkurrence i Odense.

Det er en international musikkonkurrence for instrumentalister under 30 år. Konkurrencen hører til blandt verdens mest betydningsfulde for unge klassiske musikere.

»Helt ærligt, så havde jeg tænkt, at jeg ikke ville deltage. Konkurrencen var på ingen måde det vigtigste for mig i øjeblikket.«

Oleg Shebeta-Dragan studerer og bor i Lübeck i Tyskland. Han er oprindeligt fra Kyiv i Ukraine.

»Men så talte jeg med min professor fra Lübeck, og hun sagde, at jeg havde forberedt mig så hårdt, og hun sagde, at det ville være bedst for mig at forsøge at deltage.«

Oleg Shebeta-Dragan endte med at deltage i Carl Nielsen Konkurrence, hvor han deltog i clarinetkonkurrencen.

»Jeg skulle bruge mine følelser og tanker omkring situationen og få det ud igennem min musik. Musik er en kanal for følelser for mig.«

»Jeg er vred. Jeg er ked af det. Jeg er fortvivlet, og det fik jeg ud gennem min musik.«

Oleg Shebeta-Dragan endte med at vinde den anerkendte musikkonkurrence.

»Jeg blev overrasket, da jeg vandt. Men efter et par dage begyndte jeg at forstå det.«

»Det er en stor ære bare at være med. Og det var rigtig godt at være med, men det er svært at beskrive,« siger Oleg Shebeta-Dragan om oplevelsen.

Men selvom glæden er stor over sejren ved clarinetkonkurrencen, så går mange tanker til de mennesker, der befinder sig i Ukraine.

»Det er virkelig hårdt. Jeg kan ikke gøre noget her fra Tyskland. Jeg kan ikke støtte dem. Jeg ringer bare til dem og snakker med dem. Det er hårdt med distancen.«

Familien er flygtet fra Kyiv til det vestlige Ukraine i byen Lviv.

»Det var en katasrofe for mig. De første to uger kunne jeg intet stille op. Jeg kunne kun se nyheder.«

Oleg Shebeta-Dragan fortæller, at hans venner og familie stadig er i live. De har det godt omstændighederne taget i betragning.

»Mine venner har det godt. Det har min familie også, selvom de har forladt deres hjem,« siger han og holder en lille pause.

»Min smukke by ligger i ruiner. Men bygningerne kan vi genopbygge. De tusinder af ukrainere, der er døde, de kommer ikke tilbage.«

Oleg Shebeta-Dragan planlægger at blive i Lübeck og fortsætte med at studere, hvis han kan komme ind på en bestemt uddannelse for musikere.

»Men det er virkelig svært at komme ind. Men jeg håber,« siger han afslutningsvis.