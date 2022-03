Tirsdag besøgte 32 ukrainske kvinder og børn Aalborg Storcenter. Her blev de taget imod af centermanager Niels Adolfsen, som stod klar med åbne arme og gavekort.

»Det startede egentlig med, at jeg blev kontaktet for at høre, om jeg kunne hjælpe med at skaffe noget undertøj til de her kvinder og børn. Og så greb det om sig,« fortæller Niels Adolfsen.

For butik efter butik meldte sig hurtigt på banen med hjælp til de kvinder og børn, som er flygtet fra krig. Så hvad der startede med en simpel donation blev hurtigt til en dagsekskursion, hvor der både blev budt på oplevelser, gaver og frokost.

»De endte med at bruge fem timer her i centret, hvor de både fik noget at spise og tøj og legesager med hjem. Men mest af alt håber jeg, at det har været et afbræk for dem, og givet dem mulighed for at tænke lidt på noget andet,« siger Niels Adolfsen.

Og præcis det lykkedes. I hvert fald for 20-årige Khomych Daria, som B.T. fanger på en telefon tirsdag aften.

»Det har været en rigtig dejlig dag, hvor jeg faktisk glemte at tænke på krigen og bare hygge mig med min søster og de andre,« siger Khomych Daria, hvis far, bror og stedbror stadig er i Ukraine. Ingen af dem havde af fysiske årsager i sinde at kæmpe i kampene mod de russiske invasionstropper, men har altså indtil videre ikke valgt at forlade hjemlandet.

»Hvis situationen bliver værre, så vil de også flygte,« siger Khomych Daria.

Men alle bekymringerne om familiens ve og vel, krigen og fremtiden blev altså lagt på hylden for en stund, mens Khomych Daria fik lov til at gøre, hvad så mange andre på hendes alder gør – shoppe.

»Jeg brugte næsten alle mine gavekort i dag på at købe nyt tøj, så det har været en rigtig shoppingtur,« siger hun.

Heidi Vittrup var også med på turen. Hun er en af de frivillige, som hjælper de ukrainske flygtninge i Aalestrup. Her har de boet på et lokalt hotel, siden de kom til landet.

»Mit indtryk er, at alle var rigtig glade for at være afsted i dag, og få koblet lidt fra. Sandheden er jo, at de det meste af tiden er hos deres fædre, mænd og brødre i tankerne, så det var dejligt at kunne give dem en pause fra det,« siger Heidi Vittrup.

Ud over tuscher, legesager og tøj, tog flere også doggybag-bags med tilbage til hotellet.

»De fik også gavekort til flere af restauranterne i centret og mange spiste en frokost på Karma. De var simpelthen så imponerede over portionsstørrelserne, at de ikke kunne spise op, og maden skulle jo ikke gå til spilde, så den kom i bokse med hjem,« siger Heidi Vittrup, som også blev tilbudt at tage for sig af de uspiste pastaretter og café-burgere.

Niels Adolfsen vil ikke udelukke at invitere flygtninge på shoppingtur igen i fremtiden. Aalborg Storcenter, som er en del af danske storcentre, har også indgået et samarbejde med Røde Kors om donationer.

»Vores kunder kan donere i centrene, og vi har også selv doneret, så det er i hvert fald en måde, vi kommer til at hjælpe på. Man skal huske, at de her mennesker er fuldstændig ligesom dig og mig. De taler et andet sprog, men de er veluddannede, veltalende og uhyre høflige. Det kunne ligeså vel have været os, og det er overvældende at opleve,« siger han.