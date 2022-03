I telefonen er en barnestemme, der har brug for hjælp, omsorg eller trøst.

Men der er ingen, der kan hjælpe. For på den anden side af røret forstår man ikke, hvad barnet siger.

Den situation har BørneTelefonen i Aarhus oplevet, når ukrainske børn har henvendt sig, efter krigen brød ud i Ukraine.

»Lige nu kan vi faktisk ikke forstå, hvad de siger eller skriver til os. Man sidder der og kan ikke forstå, hvad barnet prøver at sige. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det har været for de frivillige, der har taget imod de henvendelser og så ikke har kunnet give den hjælp, vi gerne vil,« siger Signe Lund Juhler, der er afdelingschef for Børns Vilkår, som BørneTelefonen er en del af, i Aarhus.

Nummeret på BørneTelefonen er det samme i hele Europa. Derfor kender de ukrainske børn, der nu er flygtninge i Danmark, godt nummeret – men når de ringer eller skriver, får de fat i en voksen, som de ikke kan forstå. Det er ikke sket mange gange - men Børns Vilkår forventer, at der vil komme et øget behov.

Og det vil de ved gøre noget ved.

De afholder landsindsamling søndag 27. marts, hvor pengene går til BørneTelefonen. Og her vil fokus være at rekruttere ukrainske frivillige med en børnefaglig uddannelse, der kan tale med de ukrainske børn.

»Vi ved, der kommer rigtig ukrainske børn til landet lige nu. Og det særlige er, at de bliver sluset direkte ud i samfundet. Derfor opruster vi, så vi er klar til at hjælpe. Vi vil ikke stå i den situation igen, hvor vi ikke kan give noget svar,« siger Signe Lund Juhler.

Selvom medarbejderne og de frivillige af gode grunde ikke ved, hvad de ukrainske børn har henvendt sig for at tale om, så har de en idé.

»Vi kan jo kun gætte på det og forestille os det. Men vi ved, at rigtig mange er bekymrede, og de har oplevet nogle ting, som de har brug for at vende, fordi det måske holder dem vågne om natten.«

»De er bekymrede for deres familier, som er blevet tilbage i Ukraine, og de er bekymrede for deres fremtid. De har spørgsmål som: ‘Hvornår slutter det her? Kommer vi hjem igen?’,« fortæller Signe Lund Juhler.

Børns Vilkår har allerede ansat en ukrainsk medarbejder, der skal stå for at rekruttere ukrainske frivillige til BørneTelefonen.

»Det er altid ulykkeligt, når et barn rækker ud efter hjælp, og vi ikke kan besvare henvendelsen. De her børn kommer med noget i bagagen, så det er meget, meget ulykkeligt, hvis vi ikke kan være der. Vi gør alt, hvad vi kan for at være parat og kunne tage så mange henvendelser fra de ukrainske børn som muligt,« siger Signe Lund Juhler.

Det vides endnu ikke, hvor mange timer om dagen, BørneTelefonen kommer til at kunne tilbyde ukrainsk rådgivning, men de håber på så mange som muligt.

Det er dog ikke kun de ukrainske børn, der ringer forgæves til BørneTelefonen.

Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, anslår, at der i de spidsbelastede tidspunkter på døgnet kun besvares hver fjerde til hvert femte opkald fra børn, der ringer ind. Samlet set besvares cirka halvdelen af opkaldene fra samtlige børn, der ringer.

»Børnene skal have lettere ved at komme igennem til os, så vi kan hjælpe dem, og vi skal have bedre mulighed for at tage ordentligt imod de børn, der kommer fra krig. Vi ser desværre, at nogle af børnene giver op, når de ikke kommer igennem. Det kan være svært at bede om hjælp i forvejen, så vi skal være der, når de gør det.«

»For nogle børn er vi deres livline. Det er helt afgørende i den her situation, at vi får løst problemet med de ukrainske børn, som kommer med store udfordringer i bagagen. Og vi gør alt, hvad vi kan for at besvare alle børns henvendelser,« siger Rasmus Kjeldahl.

BørneTelefonen har omkring 720 frivillige, men de håber at kunne komme op på 1000. Der samles ind over hele landet søndag 27. maj. Pengene går til børnetelefonens arbejde.

BørneTelefonen har åbent døgnet rundt og har telefon 116 111.