»Jeg synes, det er så svært. Det har været et år med tragedie og stjålne drømme.«

Sådan lyder det fra Ukraines præsident i Danmark, Mykhailo Vydionyk, da B.T. møder ham på Københavns Rådhus fredag eftermiddag.

Her er han sammen med statsminister Mette Frederiksen (S), overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og cirka 300 ukrainere med til at mindes, at det nu er et år siden, at Rusland angreb Ukraine.

Han slår fast, at krigen har betydning for alle i Europa.

»Det her er en ny virkelighed for os og for hele Europa,« siger han langsomt og med trist blik i øjnene.

Ambassadøren mener kun, at der er én ting at gøre.

»Alt vi kan gøre er at fortsætte med at slås og forsvare os. Det er den eneste måde, vi kan stoppe den her krig,« siger Mykhailo Vydionyk.

Hvordan ser du på situationen lige nu i Ukraine?

»Situationen er svær ude ved fronten, hvor vi mister vores bedste folk. Det er vores soldater, og vores unge mænd og kvinder, der ikke bare passer på Ukraine, men på hele Europa, der mister livet,« siger han.

Mykhailo Vydionyk mener, at Ukraine er nødt til at vinde krigen, uanset hvordan det bliver gjort.

»Frontlinjen mellem Ukraine og Rusland er frontlinjen mellem demokrati og tyrani. Vi er nødt til at vinde den krig, uanset hvad der skal gøres for, at vi gør det,« siger han.

Mere havde han ikke at sige, inden han satte sig ned på sin stol i Københavns Rådhus, hvor han også skulle holde tale.