Det er ikke tilstrækkeligt, når virksomheder som Haldor Topsøe undlader at indgå nye kontrakter med Rusland, men holder fast i eksisterende aftaler.

Det mener Ukraines Ambassade i Danmark, som kritiserer den hæderkronede danske virksomhed for at blive i Rusland.

»Vores indstilling til virksomheder som Haldor Topsøe, der fortsætter med at drive forretning i Rusland, er ekstrem negativ,« skriver Anton Rybak, der er førstesekretær ved den ukrainske ambassade, i en mail til B.T.

Han kalder det »uacceptabelt«, når virksomheder som Haldor Topsøe deklarerer, at de ikke vil indgå nye kontrakter eller lave nye investeringer, men holder fast i eksisterende aftaler.

»Det er uacceptabelt set i lyset af den igangværende krig, fordi det de facto er en økonomisk støtte til aggressor. Hver eneste krone, som der allerede er betalt skat af til det russiske budget, går til at finansiere krigen og flere mord på uskyldige ukrainere,« skriver førstesekretæren.

B.T. kunne mandag fortælle, hvordan kemigiganten Haldor Topsøe sælger teknologi til den russiske olie- og gasindustri.

En gennemgang af de seneste fem årsregnskaber viser, at virksomheden har indgået flere kontrakter om at levere teknologi til russiske olieraffinaderier og metanol-anlæg.

Industri, der lige nu er en afgørende indtægtskilde for Rusland, og som Vesten forsøger at begrænse i et forsøg på at ramme Putin økonomisk, så han får sværere ved at føre krig i Ukraine.

Haldor Topsøe oplyste i første omgang i et skriftligt svar til B.T., at de havde valgt at lukke ned for al ny forretning i Rusland, og at de på sigt vil komme helt ud af Rusland, da eksisterende kontrakter ikke vil blive forlænget, men at virksomhedens kontor i Moskva med 85 ansatte fortsat ville holde åbent.

Men den ukrainske ambassade i Danmark mener, at der er brug for, at danske virksomheder i Rusland handler nu.

»Det er en svær, men nødvendig beslutning. Og jo hurtigere den kendsgerning indses, jo mindre omdømmetab vil danske virksomheder lide. Ethvert forsøg på at unddrage sig ansvar og flirte med aggressoren er principløst og kynisk og vil forblive en uudslettelig, skamfuld plet på deres omdømme,« skriver Anton Rybak i en mail.

Han roser i samme mail virksomheder som Arla, Bestseller, Carlsberg, Danfoss, Jysk og andre, der har trukket sig helt ud af Rusland.

Efter B.T. har henvendt sig flere gange, oplyser Haldor Topsøe, at de nu vil afvikle alle forretninger i Rusland, herunder deres kontor indenfor de næste par måneder.

»Vi ønsker på ingen måde at støtte Ruslands invasion af Ukraine og støtter hårdest mulige sanktioner. Vi valgte selv umiddelbart efter invasionen at stoppe for ny forretning i Rusland, og vi er ved at afvikle den eksisterende forretning. Vi forventer at have afsluttet al vores forretning i Rusland og Hviderusland inden for ganske få måneder,« skriver pressechef i Haldor Topsøe Ulrik Møller Frøhlke svarer i et en mail.

Haldor Topsøe omsatte i 2021 for 617,9 millioner kroner i Rusland.

Haldor Topsøe havde ifølge seneste årsregnskab, der blev præsenteret i marts, et overskud efter skat på 890 millioner kroner.