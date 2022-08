Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Når ECCO betaler løn i Rusland, betaler de skat til Rusland. Det giver dem midler og penge til militæret, der så skyder de ukrainske civile.«

Det siger ukrainske Gennadiy Torba, der har boet i Danmark siden 2006.

Han er frustreret over, at VM i ridesport, der afholdes i disse dage i Herning, har ECCO som hovedsponsor.

Han mener, at støtten til ECCO samtidig er en direkte støtte til det russiske militær.

Derfor kommer han i samarbejde med 'Association of Ukrainians in Denmark' til at stå i spidsen for en demonstration lørdag i Herning.

»Jeg er ikke imod VM i ridesport. Jeg er imod Rusland, og at de (VM i ridesport, red.) bruger ECCO som hovedsponsor.«

»De må forklare, hvorfor de støtter ECCO, når hovedparten af verden er imod det og synes, det er forfærdeligt,« fortæller Gennadiy Torba.

Han regner med, at cirka 100 mennesker kommer til at deltage i demonstrationen, men håber på, at flere dukker op.

En af arrangørerne bag VM i ridesport Jens Trabjerg siger, at der ikke er noget at gøre i forhold til at bruge ECCO som hovedsponsor.

»Da aftalen er juridisk bindende, er vi forpligtede til at opfylde ydelserne i kontrakten,« siger han.

Ud fra B.T.s YouGov måling er hver anden dansker imod, at VM i hestesports hovedsponsor er ECCO.

Hvad tænker du om det?

»Det er jeg ikke overrasket over, men som sagt, vi er bundet af aftalen.«

Er I kede af, at I ikke kan komme ud kontrakten?

»Jeg er ikke ked af det. Når jeg laver en aftale, så lever jeg op til den. Jeg er sindssygt ked af den situation, der er opstået.«

Vil I overveje at ændre jeres kontrakter, så I kan komme ud af dem igen?

»Vi vil kigge på vores kontraktlyd og sikre os, at vi får lagt noget ind, der gør, at vi kan tage stilling i opståede situationer.«

ECCO er en af de få danske virksomheder, som har fastholdt sine aktiviteter i Rusland, trods Ruslands invasion af Ukraine tilbage i slutningen af februar, hvilket har medført en omfattende boykot af skoimperiet ECCO.

Senest har Kongehuset meddelt, at de kommer til at droppe ECCO som kongelig hofleverandør, men det ændrer altså ikke på, at ECCO fortsat kommer til at sponsorere VM i hestesport i Herning.