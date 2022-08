Lyt til artiklen

33 fragtskibe er sejlet fra ukrainske havne i de seneste tre uger. Og det er et godt tegn.

Det betyder nemlig, at Ukraine er tilbage på verdensmarkedet.

Det sker, efter Rusland og Ukraine har indgået en aftale, der åbner for eksporten fra tre ukrainske havne. Det skriver Finans.

Krigen mellem Ukraine og Rusland afskar Ukraine fra at eksportere varer via Sortehavet.

Siden har Ukraine kæmpet en desperat kamp for igen at kunne fragte varer til resten af verden.

Og det er nu sket.

»Der var ikke mange, som troede på, at aftalen mellem Rusland og Ukraine ville holde. Det har den foreløbig vist sig at gøre. Der er kommet gang i eksporten, og det er positivt,« udtaler råvarehandler i AgroMarket Per Brems Jensen til Finans.

Ukrainske eksportører har siden aftalen blev indgået, sejlet 720.000 tons korn ud af de ukrainske havne.

Selvom det ikke er meget i forhold til det normale, er det et skridt i den rigtige retning.

For verdensmarkedet har skreget efter de ukrainske varer.

Før krigen brød ud, stod Ukraine nemlig for 10 procent af eksporten af hvede, 15 procent af majseksporten, 15 procent af eksporten af byg og ikke mindst på 47 procent af eksporten af solsikkeolie til verdensmarkedet.