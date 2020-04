Vask hænder. Host i ærmet. Hold afstand. På ganske kort tid er det faktisk lykkedes myndighederne med den uhyre svære opgave at ændre danskernes adfærd markant.

»Men nu risikerer de at underminere hele det store arbejde,« siger Claus Jørgensen, kommunikationsrådgiver hos Renommé Kommunikation.

Søndag aften lød meldingen fra Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, at danskerne godt kunne regne med at skulle holde afstand i lang tid endnu - måske i et år.

Mandag morgen kunne blandt andre tatovører og frisører med baggrund i en beslutning fra Folketinget til gengæld åbne igen. Og selv landets kronprins udnyttede straks muligheden for at få studset spiserne.

»Man siger det ikke direkte, men indirekte kommunikerer man jo ved at åbne for lige præcis de erhverv, at det måske alligevel ikke er så sundhedsmæssigt problematisk at være i kropskontakt,« siger Claus Jørgensen og uddyber:

»Netop frisører og tatovører er jo kendetegnet ved, at de er i direkte berøring med deres kunder.«

Claus Jørgensen vil ikke gøre sig klog på, om der isoleret set er en sundhedsmæssig risiko ved at genåbne lige præcis de erhverv. Men set på kommunikationen bag genåbningen mener han, at myndighederne og politikerne løber en kæmpe risiko.

»Den uklare og tvetydige kommunikation kan få hele ‘hold afstand’-strategien til at bryde sammen. Vi risikerer, at folk simpelthen holder op med at tro på, at man skal lade være med at sidde tæt sammen på bænke i forårssolen,« siger han.

Når frisører og kosmetologer mm. kan stå tæt på deres kunder, hvorfor kan mig og en veninde så ikke sidde i hver vores ende af sofaen og snakke? Trine, bruger af B.T.s live

Lektor i adfærdsforskning ved Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen ser ligeledes, hvordan danskerne ikke mindst i de her solrige forårsdage begynder at bøje myndighedernes retningslinjer, så de passer efter ens behov.

Han beskriver en konflikt, hvor solen skinner, og vi gerne vil være sammen med vores venner. Men myndighederne siger, vi ikke må være sammen.

»Så bøjer vi reglen og siger, hvis vi nu er sammen udenfor, så er vi næsten lovlige,« siger Pelle Guldborg Hansen i en artikel til B.T. mandag.

Og jo mere uklar og tvetydig kommunikationen er, jo mere tilbøjelige er vi altså til at bøje reglerne, så de passer til os. Det er både adfærdsforskeren og kommunikationsrådgiveren enige om.

Danskerne kan simpelthen ikke længere følge logikken bag reglerne. For eksempel skrev en bruger af B.T.s live, Trine, mandag eftermiddag:

‘Når frisører og kosmetologer mm. kan stå tæt på deres kunder, hvorfor kan jeg og en veninde så ikke sidde i hver vores ende af sofaen og snakke?’

Hun uddyber i sin kommentar:

‘I beder om rigtig meget, når I beder folk om at isolere sig socialt, mens man kan se masser af legal kontakt på mindre end to meter.’

Og det er netop Claus Jørgensens pointe.

»Ved at genåbne frisører og tatovører, som jo ikke ligefrem er livsnødvendige funktioner, sender man et signal om, at det med at være i fysisk kontakt måske ikke er så sundhedsmæssigt problematisk alligevel. Så bliver det også svært at forstå, hvorfor man ikke kan mødes med sin veninde hjemme i sofaen, bare fordi man ikke lige bor under samme tag,« siger han.

Claus Jørgensen frygter, at den tvetydige kommunikation kan gøre Danmark til et nyt Singapore.

»Et land, hvor man i første omgang troede, at man havde fuldstændig styr på coronasituationen, men hvor man i anden bølge har oplevet en eksplosiv stigning i smittespredningen og nu har måttet forlænge nedlukningen af landet frem til 1. juni,« siger han.