Årets udbytte af kartofler bliver 100 kilo mindre, end det ellers kunne have været, for landmand Kim Nielsen.

Ukendte kartoffeltyve har nemlig været på spil på hans mark i Ravnskovgyden på Vestfyn, hvor de har stukket spaden i jorden og gravet omkring 100 kilo kartofler op. Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Det er jo nærmest grinagtigt at gøre sig til tyv for 100 kilo kartofler,« siger landmand Kim Nielsen til Fyens Stiftstidende.

Han påpeger desuden, at det er første gang i sine snart 30 år som kartoffelavler, at han har oplevet, at nogen graver hans kartofler op.

Han gætter på, at tyvene har gravet kartoflerne op for at sælge dem ved deres egne vejboder.

Årligt dyrker han omkring 25 ton kartofler på sine 50 hektar, som han sælger i sine vejboder og engros til GASA i Odense.

Ved siden af har han sine frugtplantager, hvor han hvert år høster omkring 500 ton æbler, 25 ton jordbær, 20 ton pærer og 10 ton blommer.

Kim Nielsen har valgt ikke at melde det til politiet, men tager det i stedet med et hovedrystende smil og påpeger, at han nok skal klare tabet.