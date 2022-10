Lyt til artiklen

Det er ikke, fordi det vælter med milliardærer i lille Danmark.

Derfor er det heller ikke altid nemt for dem at skjule sig for især finansmediernes søgelys.

Det er dog – indtil nu – lykkedes for Knud Larsen fra Hedensted, som Finans torsdag har skrevet en artikel om, hvor mediet kalder ham »en af Danmarks mest diskrete milliardærer«.

Hverken interviews, artikler eller fotos er til at finde med Knud Larsen, der gennem de seneste 23 år har opbygget boligkoncernen KLH Gruppen.

Hans virksomhed opfører og udlejer boliger i Danmark og Tyskland.

En forretning, der har sikret den østjyske forretningsmand store overskud årligt.

Sidste år krydsede KLH Gruppens egenkapital én milliard kroner.

Og fordi Knud Larsen står som eneejer af firmaet, er han nu officielt bogført som milliardær.

Det er på trods af, at han tilbage i april købte sig ind som hovedaktionær i entreprenørfirmaet Q-Construction for 30 millioner kroner, hvor firmaet kun en måned efter gik konkurs.

KLH Gruppen ejer og udlejer samlet knap 1.300 lejeboliger hovedsageligt i Randers, Aarhus, Horsens, Hedensted, Vejle og Kolding.

Finans har forsøgt at få et uddybende interview med Knud Larsen, skriver mediet, men uden held.