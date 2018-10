Han er bedst kendt for at eje den store Jysk-koncern. Men også for Lars Larsens mindre kendte møbelfirmaer går det godt.

Havemøbelproducenten Scancom, som dynekongen blev medejer af for tolv år siden, har nemlig firedoblet sit overskud i forhold til året før.

Det skriver Finans, der citerer Børsen for oplysningerne.

Lars Larsen sidder i dag på lidt under halvdelen af aktierne i havemøbelfirmaet, mens resten ejes af stifteren - Bøje Bendtzen.

I det senest afsluttede regnskabsår omsatte Scancom ifølge Finans for 911 millioner kroner og tjente 12,5 millioner kroner efter skat. I regnskabet beskriver ledelsen resultatet som værende bedre end forventet, og man forklarer, at det blandt andet skyldes 'driftsmæssige forbedringer', ligesom en svag dollarkurs også har hjulpet.

På Scancoms hjemmeside oplyses det, at havemøbelproducenten så dagens lys tilbage i 1995, og ifølge firmaet selv er det 'vokset til at være en af de førende producenter i den globale havemøbelindustri'.

Det er ifølge Finans fjerde år i træk, at Scancom har haft overskud. Dermed er det gået bedre for en af Lars Larsens mindre kendte investeringer, idet hans mere kendte møbelkoncern IDDesign, der står bag Ilva og Idémøbler, i det seneste regnskabsår tabte 100 millioner.

Lars Larsen er i dag listet som Danmarks fjerderigeste med en formue lige under 28 milliarder kroner.