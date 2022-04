Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det – men forskerne jubler over et nyt og helt særligt fund.

Den kan ikke bevæge sig langt, den har hjem højt oppe i skoven, og med sine 1,5-3 millimeter er den ikke nem at få øje på.

Den kan ikke være lang tid uden for sit naturlige habitat, og når den endelig skal afsted, sætter den kløerne fast og får et lift på ryggen af en bille eller en flue.

For første gang nogensinde er stellas mosskorpion fundet ved Moesgaard Skov i Aarhus, og det er en stor nyhed for nørder, fortæller biolog.

»Det er en af de meget, meget sjældne arter, og den er en indikator for, at der er god skov og skovnatur,« forklarer Jørgen Lissner, der er biolog i Miljøstyrelsen, der fandt stellas mosskorpion.

Stellas mosskorpion har nemlig et ganske særligt levested – i meget gamle træer.

»Den lever kun i såkaldte veterantræer. Dem har vi ikke ret mange af i Danmark, og det er alt for farligt at kravle derop. Så der er ingen tvivl om, det er en sjælden art, der er fundet,« siger Jørgen Lissner og fortsætter:

»Så vi er ude i stormvejr, når der er brækket store grene af gamle træer, eller de er væltet. Så har vi en chance for at finde den.«

Jørgen Lissner forklarer, at stellas mosskorpion er et godt fund for en forsker.

»Når den er til stede, er der chancer for, at mange andre sjældne arter er til stede. Det er det, man kalder en indikatorart. Vi kan ikke finde alle arter, men hvis vi finder en indikatorart ved vi, det er et godt sted, og så slipper man for at undersøge fuldstændig til bunds,« siger han.

Stellas mosskorpion er en mosskorpion, der er i gruppe med blandt andet edderkopper, mider og skorpioner. Der er cirka 20 arter i Danmark.

Man kan dog være ganske rolig, stellas mosskorpion er overhovedet ikke farlig.