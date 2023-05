38-årige Christina Bonde Ravnsbæk var fredag formiddag på vej ned for at spille padel-tennis i det lokale sportscenter i Bækmarksbro ved Nissum Fjord i Vestjylland, da hun spærrede øjnene op.

Hvad dælen var det?

En trane var det ikke. Ej heller en fiskehejre, for dem havde hun set en del af før.

Den store fugl på græsset, der spankulerede rundt ved siden af den tilbagevendende hvide stork Kjeld, var intet mindre end en ornitologisk sensation.

Foto: Privat foto: Christina Bonde Ravnsbæk. Vis mere Foto: Privat foto: Christina Bonde Ravnsbæk.

»Jeg tænkte, at det måtte være en sort stork, og det var var det så,« siger Christina Bonde Ravnsbæk.

Hun tog flere billeder af den sjældne gæst, som hun sendte til TV Midtvest, som bogstaveligt talt livedækker Kjelds liv i det vestjyske.

Over for tv-stationen kunne storkeekspert Jesper Leegaard, bestyrelsesmedlem i Storkene.dk, bekræfte, at der sandt nok var tale om den yderst sjældne sorte stork.

Det er en menneskealder siden, der sidst er blevet spottet en sort stork i Danmark. Det var i 1952; samme år som kafferationeringen i Danmark blev ophævet efter besættelsen.

Jesper Leegaard vurderer, at der formentlig er tale om en hunstork, der er trukket op fra Tyskland, hvor der findes enkelte sorte storkepar.

Hvis det havde været en han, ville Kjeld have jaget ham væk. Selvom Kjeld trisser rundt og leder efter en mage, er det ikke særlig sandsynligt, at han finder sammen med den sorte yndling.

Den hvide stork og den sorte stork er nemlig to forskellige arter, som kan sammenlignes med en hest og et æsel.

De kan dog godt parre sig, men afkommet vil sandsynligvis blive sterile ‘muldyr’-storke.

Den sorte stor er mere sky end sin hvide fætter, og derfor er det helt usædvanligt, at den er set spankulerer rundt i Bækmarksbro.