Spøgelser, vampyrer og siamesiske tvillinger indtog onsdag aften gaderne i Danmark – og de var alle på rov efter noget helt særligt.

Under lagnerne, makeuppen og de uhyggelige udklædninger gemte der sig nemlig små slikmunde, som håbede på at få et afkast af søde sager ved at gå fra dør til dør.

B.T. gik sammen med en gruppe udklædte børn og deres forældre fra hus til hus i Charlottenlund og Birkerød, hvor husene flere steder også var pyntet uhyggeligt op til lejligheden.

De senere år er den amerikanske tradition blevet mere og mere populært herhjemme.

I 2017 gjorde 44 pct. af alle børnefamilier med børn under 18 år noget ud af højtiden, viser tal fra Dansk Erhverv.

Halloween stammer formentlig fra hedenske keltere, der emigrerede til USA.

Den 31. oktober var deres nytår, hvor de døde rejste sig fra graven for at hjemsøge levende. Kelterne klædte sig ud for at snyde de døde til at tro, de også var døde, så gengangerne ville lade de levende være i fred.