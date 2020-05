I Sverige har tilgangen til coronavirus været en helt anden end det, man har set i andre dele af verden.

Netop Sveriges alternative vej gennem krisen har fået forskere verden over til at se nærmere på resultaterne i landet. Og hos det berømte amerikanske universitet Yale har man fundet frem til noget opsigtsvækkende.

I en forskningsrapport begået om netop Sverige kan man nemlig læse, at den forventede gennemsnitslevealder er faldet med flere år.

Mens andre europæiske lande har lukket samfundet helt eller delvist ned, så har man i Sveriges valgt at holde åbent for eksempelvis natklubber, restauranter, caféer mm.

Og selvom man har opfordret svenskerne til at tage deres forholdsregler, vaske hænder, arbejde hjemme og på anden vis tænke sig om, så har samfundet været åbent, mens vi i Danmark er blevet hjemme.

Og det har så vidt haft helt tydelige konsekvenser for tabstal i Sverige.

I forhold til de andre skandinaviske lande har Sveriges dødelighed været tre-syv gange højere for coronaramte.

Men alligevel er Sverige ikke så hårdt ramt, som man har set det i eksempelvis USA eller Italien.

Stockholmerne kunne fortsætte med at gå ud og spise på restauranter, mens store dele af verden lukkede ned. Foto: JESSICA GOW Vis mere Stockholmerne kunne fortsætte med at gå ud og spise på restauranter, mens store dele af verden lukkede ned. Foto: JESSICA GOW

Som i stort set alle andre lande er det de ældre, som for alvor er ramt af overdødelighed, når det kommer til coronavirus.

Men i Sverige har man blandt de højeste overdødeligheder i verden i ugerne siden coronavirusset ramte – også blandt ældre.

Sverige ligger således ifølge rapporten fra Yale, der har tal fra Sveriges Statistik som grundlag, helt i den kedelige top, når det gælder overdødelighed sammen med lande som Spanien, Frankrig og Belgien, der alle har været hårdt ramte.

Men den måske mest overraskende konklusion i rapporten fra Yale er, at den forventede gennemsnitlige levetid er faldet med tre år for mænd og to år for kvinder.

Eller som professor Nicholas A. Christakis fra Yale skriver i en tråd om rapporten:

'Den samlede overordnede påvirkning af covid-19-pandemien på menneskelig overlevelse er forbløffende. I det rige, sunde, velfungerende Sverige er der allerede barberet tre års forventet levealder af for mænd og to år for kvinder, viser denne rapport,' skriver han.

Så vidt har 3.679 personer med covid-19 mistet livet i Sverige.

Det tal hedder 547 i Danmark.