De seneste dage har B.T. bragt en række historier om, hvordan danskere i bil på vej til og fra Ystad bliver ramt af angreb med sten, hjulbolte og andre genstande fra rabatten.

Det har fået pendlere og feriespændte danskere til at søge alternative ruter, og en af dem er at køre via Trelleborg.

Men nu kan svensk politi fortælle, at en dansker onsdag aften blev ramt af en uidentificerbar genstand netop der.

»I går blev en dansker ramt af en genstand på E6-motorvejen tæt på Øresundsbroen,« fortæller Ewa Gun-Westford fra svensk politi.

Danskeren kontaktede dog først politiet, da han kom hjem og opdagede, at han havde skader på sin bil efter at have hørt et brag tæt på Øresundsbroen.

Hidtil har angrebene kun fundet sted på E65-motorvejen, men det er altså ikke tilfældet længere.

Derudover oplyser Ewa Gun-Westford også, at man ser en større spredning på selve E65-motorvejen.

Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto

»Vi har haft flere tilfælde tættere på Malmø og Svadala, men det er stadig mest centreret omkring Skurup,« siger hun.

Ewa Gun-Westford fortæller ligeledes, hvordan man tre gange fik såkaldte 112-opkald med angreb i går, som man kørte ud til, men det var uden held.

Interessant er det dog, at angrebene kom fra forskellige steder.

»Hvis det er den eller de samme personer, så må de flytte sig hurtigt. Vi vil dog ikke udelukke, at der er tale om nye 'efterabere', da det nu er blevet beskrevet så meget i medierne,« siger hun.

De bekymrede pendlere begynde i weekenden at efterlyse alternative ruter til turen mod eller fra Ystad, hvilket du kan se på nedenstående billede.

Her ser man, hvordan alternative ruter præsenteres. En af dem er navngivet som 'den med stenkast'. Foto: Facebook

Det er altså mulighed 3, hvor der nu har været et stenkast.

