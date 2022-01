Tirsdag kom det i Retten i Aalborg frem, at også Aarhus Statsgymnasium samt en unavngiven aarhusiansk folkeskole, ifølge anklagemyndigheden, har været et konkret mål for skoleskyderier.

Under retssagen, der tirsdag kører på andendagen, lydet det, at den 27-årige i sit manifeste beskriver, at han besøgte Aarhus Statsgymnasium, som han har rekognosceret på som et fjendtligt område.

Adspurgt om, hvorfor det lige skulle være Aarhus Statsgymnasium, svarer tiltalte:

»Det skulle være et stykke væk fra det, jeg kendte.«

»Men jeg fik et virkelighedschok derude.«

Han forklarer i retten, at han 'bare gik rundt på skolen' og fandt ud af, at det ville blive sværere at skyde folk på sin egen alder.

Da tiltalte besøgte en unavngiven folkeskole i Aarhus-området, var det for at nærstudere 9. klasserne, lyder det endvidere.

På det tidspunkt havde han droppet sine tanker om at skyde børn.

Ifølge tiltalte er der forskel på børn og teenagere, siger tiltalte om sine tanker tilbage i april 2018.

Dermed har nu tre aarhusianske skoler været et konkret mål for et skoleskyderi.

Mandag kom det under anklager Kim Kristensens indledning frem i Retten i Aalborg, at Tilst Skole også har været et af den 27-åriges mål.

Det samme har Borremose Efterskole og Mariagerfjord Idrætsskole været.

Tiltalte søgte blandt andet informationer på, hvornår skolerne åbnede.

Derudover havde tiltalte indtastet adskillige søgninger på, hvordan man udfører et masseskyderi – og hvordan man køber våben på det mørke internet.

Ud over hvilke skoler, der var mål for den mulige massakre, kom det frem, at den 27-årige havde lavet et 178-siders manifest, der skulle fremlægges samtidig med den såkaldte 'V Day'. V'et står for vengeance, det engelske ord for hævn.

Manifestet er inddelt i flere kapitler: Planlægning, mit had, geografi, min dagbog og citater.

»Mit mål er at slå så mange mennesker ihjel som muligt, inden jeg dør. Det er min hævn mod menneskeligheden,« læste Kim Kristensen op fra det omtalte manifest i retten.

Derudover blev der oplæst flere gruopvækkende beskrivelser op om, hvordan den 27-årige ville dræbe børn.

»Børn er uskyldige, men det bliver de ikke ved med at være. Det er forebyggende, og jeg mener, det er bedre at forebygge,« lød teksten blandt andet, som Kim Kristensen læste højt.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Af sagens anklageskrift fremgår det, at den 27-årige fra 2015 til 2020 planlagde at udføre angrebene mod skolerne og institutionerne.

Du kan følge hele sagen live på B.T. her.