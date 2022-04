En kvindelig plejehjemsbeboer slog natten til søndag alarm.

Årsagen: En fremmed mand var i nattens mulm og mørke trængt ind på hendes værelse.

Den ældre kvinde alarmerede personalet, hvorefter gerningsmanden flygtede fra plejecentret Lindevang, der ligger på Dravedvej i Løgumkloster i Tønder Kommune.

Plejehjemspersonalet tilkaldte omgående politiet, men det lykkedes ikke at finde manden, selvom flere patruljer - herunder også hundepatruljer - deltog i eftersøgningen i området.

Syd- og Sønderjyllands Politi udtaler i en pressemeddelelse, at de ser meget alvorligt på hændelsen og fortsat efterforsker for at opklare sagen.

Den kvindelige plejehjemsbeboer led ikke fysisk overlast, men er i sagens natur rystet over forløbet, lyder det.

B.T. har spurgt Syd- og Sønderjyllands Politi, om de har mistanke om, hvorvidt der kan ligge et seksuelt motiv til grund for mandens indtrængen.

Det kan politiet endnu ikke udelukke, lyder det.

Dog oplyser politiet, at de søger vidner, der kan have set noget mistænkeligt omkring klokken 04.00 i kvarteret omkring Dravedvej i Løgumkloster.

Borgere er i den forbindelse velkomne til at kontakte politiets servicecenter på telefon 1-1-4, hvis de har oplysninger i sagen.

Parallelt med efterforskningen har Syd- og Sønderjyllands Politi også fokus på trygheden for borgerne i Løgumkloster.

I den kommende tid vil politiet være ekstra til stede med patruljer i Løgumkloster, blandt andet ved plejecentret.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil desuden være til stede med den mobile politistation ved et lægehus i Løgumkloster søndag frem til klokken 15.

Alle borgere er i den forbindelse velkomne til at få en snak med betjentene, ligesom borgere med oplysninger i sagen også har mulighed for at henvende sig til den mobile politistation.

Der bor cirka 3.500 indbyggere i Løgumkloster.