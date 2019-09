Livet som forældre er i forvejen fyldt med en masse bekymringer omkring børnene.

Men onsdag morgen fik forældrene i Børnehuset Pilegården i Birkerød nok en ekstra klump i halsen, da de tjekkede deres e-mail.

Der bliver det nemlig konstateret, at et barn i institutionen er blevet ramt af den berygtede diarrésygdom E. Coli. Det skriver TV 2 Lorry.

Colibakterien kan i værste tilfælde føre til den farlige nyresygdom HUS. Den kan medføre dødsfald.

Og det har der desværre været to eksempler på inden for den seneste måned.

Begge børn døde på grund af akut nyresvigt. Det ene afdøde barn gik i Børnehuset Solstrålen på Fyn, mens det andet var fra Bavnehøj Skole i København.

Man har dog ikke valgt at lukke institutionen i Birkerød i denne omgang. Det er en beslutning, man har nået frem til efter et tæt samarbejde med den kommunale læge.

Det betyder dog, at man har haft et ekstra fokus på hygiejnen i dagene efter for at mindske smittefaren.

»Vi har ekstraordinært valgt at gøre nogle ting for børnene som de normalt selv får lov til, for at mindske smittefaren. Det vil sige, øse op med fællesske, hælde vand op, eller dele ud til andre børn,« siger Charlotte Maria Kjeldgaard Møller, daglig leder af børnehuset Pilegården til TV 2 Lorry.

Bakterien smitter fra afføring hos mennesker og dyr, og derfor kan god hygiejne sørge for, at man undgår bakterien, som er meget smitfuld.

Til TV 2 Lorry opfordrer Steen Ethelberg fra Statens Serum Institut til, at man opgraderer hygiejnen for på den måde at undgå flere sygdomsramte.

Man har valgt at spritte dørhåndtag og vandhaner samt bruge handsker, når man skifter ble hos Børnehuset Pilegården.