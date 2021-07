En hel uge med gutterne skal kickstartes med en masser af fest og øl. Så da Mads Bredeveien ankommer til huset i Kristiansand, kaster han sig med det samme over ølkassen sammen med alle de andre drenge.

Men de havde ingen øloplukker, så 20-årige Mads bestemmer sig for at åbne glasflasken med en anden øl, som så mange andre ofte gør.

»Jeg kommer til at skyde kapslen direkte ind i øjet, og det fosser ud med blod,« siger Mads Bredeveien, der også fik store smerte i øjet, til Dagbladet.

Selvom hans øje var lukket, da kapslen rammer øjet, har den ramt med en sådan fart, at øjet har fået et tryk, og der er kommet revner i øjet. Så nu er det helt mørkt og blodigt.

Og dermed sluttede Mads Bredeveiens ferie. For cirka 15 minutter senere, kunne han slet ikke se noget på det beskadiget øje og måtte på skadestuen.

Tankerne, om hvorvidt han nu vil blive blind på de ene øje, fylder for Mads Bredeveien, men heldigvis får han at vide allerede dagen efter uheldet, at synsnerverne er helt fine.

Glæden var dog kort, da Mads Bredeveien under et tjek på sygehuset får at vide, at trykket på øjet er forstærket, Han bliver indlagt, og får samme dag en voldsom migræne.

Efter tre dage er der dog ro på igen. Mads er udskrevet, og synet er næsten normalt. Nu advarer Mads i stedet for andre unger om at gøre det samme som ham. Og hans anbefaling er klar og tydeligt: Brug en øloplukker!