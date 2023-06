En større hovedvej i Nordsjælland er i øjeblikket spærret efter et uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Der er tale om rute 16 Amtsvejen, som ligger mellem Hillerød og Merløse.

Nordsjællands Politi oplyser på Twitter, at der er sket et frontalt sammenstød mellem to biler.

P4 Trafik København og Sjælland oplyser også, at tidshorisonten er ukendt.

