Et færdselsuheld lukker i øjeblikket dele af Fælledvej i Dragør.

Det oplyser Københavns Politi.

»De to biler er kommet fra hver deres side ad Fælledvej. Den ene bil drejer af og påkører den anden, og det får den ene bil til at vælte om på siden,« fortæller vagthavende ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen.

Ingen personer er kommet til skade i ulykken.

Ifølge vagthavende ved Københavns Politi, er begge parter nu ude af bilerne, og de har det efter omstændighederne godt.

»De er selvfølgelig påvirket af chokket, men heldigvis er ingen kommet til skade.«

På grund af ulykken, er det i øjeblikket ikke muligt at køre langs Fællesvej. Politiet kan endnu ikke fortælle, hvor længe de forventer, at det tager at rydde området.



Men vagthavende ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen, oplyser, at det i øjeblikket vil være bedre at køre ad Møllevej til og fra Store Magleby.