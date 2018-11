Der er sket et færdselsuheld på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem frakørsel 34 og 35, fortæller Sydsjællands Politi på twitter:

'Allerede massiv kødannelse. Politi og redning på vej,' lyder meldingen.

Politiet beder bilister finde alternative ruter.

Der er i øjeblikket et spor åbent.

Uheldet kan passeres med forsigtighed, lyder det fra politiet på twitter.

Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi beder om, at man viser hensyn over for personalet på stedet.

Opdateres...