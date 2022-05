Bilister, der skal krydse Storebæltsbroen søndag eftermiddag, skal væbne sig med tålmodighed.

På broen i østgående retning er der nemlig sket et færdselsuheld, og det gør, at den ene vognbane er spærret.

Det oplyser vagtchefen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Vi fik en anmeldelse via telefon 1-1-2 om, at der var sket et færdselsuheld i østgående retning, hvor to personbiler var involveret,« fortæller Heidi Brandt Andresen, der er vagtchef.

Der er ingen alvorlig personskade i forbindelse med uheldet.

Men uheldet forårsagede dog, at man blev nødt til at lukke begge spor i østgående retning.

Klokken 17.25 lød meldingen dog, at den ene vognbane igen var åbnet op.

Ifølge Vejdirektoratet er der kødannelse på strækningen i retning mod Sjælland. Her lyder køen på cirka fire kilometer.

Vagtchefen oplyser, at oprydningen forventes afsluttet inden for de næste 30 minutter.

»Kør forsigtigt forbi redningskøretøjerne,« lyder opfordringen fra politikredsen.

