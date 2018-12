Et uheld på Storebæltsbroen skaber i øjeblikket kødannelse.

Det oplyser Sund & Bælt.

'På Sprogø i retning mod Sjælland er venstre spor spærret på grund af uheld. Der må forventes kø. På Vestbroen i retning mod Sjælland advares der imod kødannelse,' lyder det.

Vagtchef ved Sydsjællands Politi oplyser, at to biler har været involveret i uheldet, men at det ikke er alvorligt.

»Den ene bil er kørt igen, og den anden kører snart, så vi åbner op inden længe. Men der er meget trafik, så det danner lidt kø,« lyder det.

Uheldet kommer bare ganske få timer efter, at den Fynske Motorvej blev åbnet igen efter at have været spærret i flere timer på grund af en væltet lastbil.

Det betød massiv kødannelse i retning mod Jylland, mens der senere også blev spærret i retning mod Sjælland, mens man forsøgte at rejse lastbilen.

Først omkring klokken 19.00 blev motorvejen åbnet op igen, og de mange bilister på en af årets mest travle rejsedage kunne atter komme fremad.