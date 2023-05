Politi og redning er lige nu til stede ved et uheld på E20.

Derfor er to ud af tre spor lige nu spærret, mens trafikken fortsat kan passere i det venstre spor.

Ulykken er sket på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland lige ved 56 Ejby.

Kenneth Taanquist, der er vagtchef hos Fyns Politi, fortæller, at der har været tale om et harmonikasammenstød mellem tre til fire biler på vejen, og at der ikke er sket nogen alvorlige personskader i forbindelse med ulykken.

Lukningen af de to spor på motorvejen har givet nogen kø på motorvejen, som man dog forventer er overstået inden for kort tid.

