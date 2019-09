Tidlig mandag morgen har der været tre uheld på de sjællandske motorveje, som giver problemer for morgentrafikken. Der er massiv kø på Køge Bugt Motorvejen, og bilisterne på strækningen må regne med at komme senere på arbejde. Også i Nordjylland er der problemer.

Kort før klokken seks gik det galt på den meget trafikerede Køge Bugt Motorvej fra Køge mod Avedøre mellem Vallensbæk S og motorvejskryds Avedøre.

Her er der sket et uheld i højre spor. Politi og redningsmandskab er på stedet.

»Et spor er spærret i øjeblikket, og bilisterne skal regne med ti til tyve minutters forsinkelse,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet, Camilla Eghøj.

Bilerne snegler sig afsted på Køge Bugt Motorvejen mandag morgen, hvor flere uheld giver problemer for trakken. Foto: Frank Karlsen Vis mere Bilerne snegler sig afsted på Køge Bugt Motorvejen mandag morgen, hvor flere uheld giver problemer for trakken. Foto: Frank Karlsen

Nogenlunde på samme tid var den gal længere nede på Køge Bugt Motorvejen mellem E55 Solrød N og serviceanlæg Karlslunde Ø fra Køge mod Avedøre.

Her er højre spor spærret, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet.

»Vi kender ikke omfanget endnu, men vi regner ikke med, at det er noget, der tager så lang tid. Køen er heller ikke super voldsom i forhold til normal myldretid,« siger den vagthavende.

Camilla Eghøj tilføjer, at pendlerne på strækningen skal regne med at køre i kø hele morgenen.

»Bilisterne på Køge Bugt skal regne med en forlænget rejsetid på ti til tyve minutter resten af myldretiden,« siger hun.

Tidligere på morgenen var der et uheld på E47, E55 Sydmotorvejen fra Farø mod Køge ved Haslev, som gav en del kø for den tidlige morgentrafik. Nu er der ryddet op, og trafikken er normal for myldretiden.

Også i Nordjylland er der problemer efter uheld på E45 fra Hobro mod Aalborg mellem Støvring N og Svenestrup. Her er højre spor spærret, og der er en forlænget rejsetid på helt op til 30 minutter.

Derudover var der kort før klokken syv et uheld i Limfjordstunnellen, som også giver kø.