Der er lige nu meget tung kø på Amagermotorvejen efter et uheld.

Der forventes for alvor først at være afviklet for kø. når myldretiden er slut senere på eftermiddagen, oplyses det fra Vejdirektoratet.

Uheldet er sket mellem afkørsel 22 Gl. Køge Landevej og motorvejskryds Avedøre.

Lige nu er to spor spærret, mens køen går helt tilbage frakørsel 19 Ørestad.

Opdateres ...