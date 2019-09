Bilisterne på Motorring 3 skal væbne sig med tålmodighed onsdag morgen, hvor et uheld giver problemer for myldretidstrafikken.

Ved syv-tiden var der et uheld i sydgående retning fra Lyngby mod Avedøre ud for afkørsel 20 Gladsaxe Vest, men selv om alle spor igen er farbare, giver det en del udfordringer for trafikken.

»Det giver jo lidt kø på dette tidspunkt, men heldigvis er der frakørselspor på strækningen, så gør det muligt for bilisterne at finde alternative ruter,« siger vagthavende hos Vejdirektoratets Trafikinformationcenter, Jakob Riis-Petersen.

I skrivende stund er flere kilometer kø og en forlænget rejsetid på omkring 20 minutter, men den kan vokse efterhånden som myldretiden tager til.

Alle spor er igen farbare, men der er dog fortsat en del kø i begge retninger #p4trafik #tlf70100110 https://t.co/xhYs9ndrr5 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) September 4, 2019

Eftervirkningerne af uheldet vil kunne mærkes resten af myldretiden.

Uheldet skyldes en tabt trailer.

