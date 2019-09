Et uheld på Køge Bugt Motorvejen E20, E47 skaber problemer for morgentrafikken omkring hovedstaden mandag morgen.

I skrivende stund er der omkring fem kilometer kø fra afkørsel 32 Køge og ind mod København.

»Det er et skidt tidspunkt og et skidt sted,« fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Nicholas Petersson og tilføjer, at det både er bilisterne på Vestmotorvejen og dem fra Herfølge, der bliver ramt af de trafikale problemer.

De første meldinger går på, at to biler er involveret i uheldet, og umiddelbart efter sammenstødet blev to spor spærret.

Uheldet er sket i nordgående retning kort efter afkørsel 32 Køge.

Køen giver i skrivende stund en forlænget rejsetid mod København på op mod 20 minutter.

Opdateres...