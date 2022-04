Bakteriefyldt badevand har igen og igen lukket svømmehallen ned.

Uheld med afføring og dårlig hygiejne blandt gæsterne er blevet udpeget som årsager, og derfor er svømmehallens brugere blevet opfordret til at være lidt grundigere med sæben.

Den anbefaling gælder fortsat, men samtidig lader der nu til at være en løsning på, at bakterieniveauet alt for ofte er blevet for højt i Langhøjbadet i Hvidovre.

»Der har været en del lukninger i den seneste måneds tid, og det er jeg som borgmester super træt af. Nu går det ikke mere,« siger Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune.

Kuren mod urent badevand er blandt andet at se på alle årsager til, at bakterierne trives for godt i det lunkne vand.

Rengøringsmidler og sæber byttes nu ud, og svar på vandprøver skal fremover komme hurtigere, så svømmehallen har færrest mulige lukkedage.

Men især et nyt kulfilter skal sikre, at svømningen ikke sker i ulækkert vand. Den nuværende rensning af vandet ved brug af UV-lys hører således fortiden til. Det blev besluttet forleden på et møde mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Svømmeklub.

Anders Wolf Andresen tilkendegiver, at det har været utilfredsstillende for ham, at svømmehallen ofte ikke har kunnet rense vandet godt nok. For et vist niveau af bakterier er ikke til at komme uden om.

»Vi gør alt, hvad vi kan for at holde vandet rent og svømmehallen i drift. Det er jo en svømmehal, der er til for mennesker, så den skal også kunne klare, at der er mennesker i den,« siger borgmesteren.

Der lyder dog også en opfordring til, at svømmehallens gæster hjælper til med at holde badevandet indbydende for alle.

Anders Wolf Andresen tilskynder eksempelvis til, at forældre til småbørn husker det rette badeudstyr, så antallet af uheld med afføring i vandet holdes til et minimum.

»Der har været talt om manglende badebleer, for der har været ting, der skulle fiskes op, og det er ikke så rart,« siger han.

En kampagne er nu også igangsat, så eksempelvis skoleelever, der modtager svømmeundervisning i Langhøjbadet, koncentrerer sig lidt mere om at vaske sig rene under bruseren, inden de hopper i svømmebassinet.