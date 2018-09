Tre børn og to voksne er blevet tilset af redningsfolk efter et uheld i Rødkærsbro Børnehus i Jylland.

Det sker efter, at en reol i garderoben er væltet ned over de fem, fortæller politiets vagtchef, Carsten Henriksen, til TV MIDTVEST.

Flere ambulancer er på stedet for at hjælpe de tilskadekomne. Det er endnu uvist, hvor slemt de er blevet ramt, men de første meldinger går på, at de er sluppet billigt.

