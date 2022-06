Lyt til artiklen

»Mine døtre har ikke sat ord på, at de er bange for at miste mig. Men jeg er ikke i tvivl om, at de er kede af det. Jeg er ikke selv bange, jeg er mere rationel.«

55-årige Kjeld Arbjerg Pedersen er ikke en mand, der strør om sig med store følelser og ord, når han skal beskrive det kræftforløb, han har været igennem og stadig er.

Men i anledning af fars dag 5. juni åbner han op for os andre, så vi for det første husker at gå til lægen, hvis vi opdager noget mistænkeligt – og for det andet husker på familien.

Kjeld Arbjerg Pedersen vil allerhelst bare have en 'normal hverdag', der ikke kun er centreret omkring kemokure, immunterapi, piller mig her og mig der.

Går du til lægen, hvis du har symptomer på sygdom?

Men han vil på den anden side heller ikke lukke helt ned og lade, som om sygdommen ikke eksisterer.

»I familien har vi ikke haft brug for store filosofiske snakke omkring liv og eksistens, vi taler mere om, hvad der foregår, og hvad der skal ske fremadrettet, og hvordan jeg har det,« siger han.

Sammen med sin hustru gennem 28 år har han to døtre på henholdsvis 27 og 30 år.

Han har aldrig før været syg, før han tilbage i slutningen af 2018 fik konstateret brystkræft.

Kjeld ses her sammen med sine to døtre, sit barnebarn og hustru. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Kjeld ses her sammen med sine to døtre, sit barnebarn og hustru. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

Han husker ikke præcis, hvor længe han gik med knuden i brystet, men i hvert fald fire måneder, før han kom afsted til lægen.

Opfordringen til andre falder derfor prompte

»Gå nu til lægen. Det går jo ikke væk af sig selv. Jeg var nok selv sådan en typisk type, der troede, at det var sådan, det var,« siger den 55-årige mand fra Hadsund.

Han slår ikke sig selv i hovedet over sin egen ageren.

Men det er vigtigt for ham, at andre – især mænd – tager imod det gode råd.

Kjeld Arbjerg Pedersen fik fjernet knuden i begyndelsen af 2019 og blev efterfølgende erklæret kræftfri efter en hård omgang med blandt andet kemo og strålekur. Dog skal han stadig tage en tabletbehandling de kommende fem år, så kræften i brystet ikke kommer tilbage.

Da han efterfølgende fik konstateret kræft på ny i februar 2021, »skulle han lige sluge den«, som han selv formulerer det. Denne gang i nyren.

»Nu troede jeg jo lige, at jeg skulle til at have det godt,« siger han.

Kjeld har fået mange strålebehandlinger for sin kræftsygdom. Foto: Privat. Vis mere Kjeld har fået mange strålebehandlinger for sin kræftsygdom. Foto: Privat.

Det sværeste er dog ikke at være alvorlig syg, men at se sine pårørende have det svært, herunder døtrene.

»Jeg bliver jo ked af at se mine døtre være kede af det. Jeg kan godt tackle at være syg og de ting, jeg skal igennem. Men jeg kan ikke fjerne deres angst,« siger Kjeld Arbjerg Pedersen.

Og med det mener han, at vi andre skal huske på ikke at glemme de pårørende i et kræftforløb:

»Det er værre at være pårørende end kræftpatient. Som kræftpatient kan du mærke, hvordan du har det, men ligesom mine døtre og hustru står du bare ved siden af og kan ikke gøre noget. Du vil gerne hjælpe, men der er ikke så meget, du kan gøre.«

»Især ventetiden her anden gang har været hård, for der gik jo noget tid, fra jeg fik taget en biopsi, til vi fik svar,« siger han.

Kræften har i dag spredt sig fra nyren til binyre og knogler. Det betyder, at Kjeld aldrig bliver helbredt, men skal leve med sin sygdom.

Så mange mænd får kræft Hvert år dør mere end 8.000 mænd af kræft

Kræft koster i gennemsnit 22 danske mænd livet hver dag

Flere end 20.000 mænd får kræft hvert år Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

For tiden skal han prøve en ny type behandling, da den nuværende ikke virker.

Men ind imellem behandlinger lever han livet så normalt, som han nu kan. Med arbejde, sin hustru, to døtre og et barnebarn på to år, som han prioriterer at tilbringe tid sammen med.

Kjeld ses her sammen med sit barnebarn. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd. Vis mere Kjeld ses her sammen med sit barnebarn. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd.

»Jeg søger normalen i alt det her, det er man nødt til, hvis man skal leve.«

I anledning af fars dag 5. juni opfordrer Kræftens Bekæmpelse – på linje med Kjeld – til, at voksne børn bruger dagen til at minde fædre om at være opmærksom på symptomer på kræft og gå til lægen, hvis de oplever et af dem.

»Jo hurtigere man kommer til lægen, desto større er sandsynligheden for, at man bliver helbredt for kræft,« siger Janne Bigaard, overlæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Du kan se de syv tegn på kræft, du især skal være opmærksom på i faktaboksen herunder: