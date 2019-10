DMI advarer om lav sigtbarhed mandag morgen og en regnfuld start på ugen. Men så er der bedre vejr i vente.

Der er god grund til at køre ekstra forsigtigt til arbejde eller skole mandag morgen. For de fleste steder i landet starter denne uge ganske tåget ud.

Sådan lyder meldingen fra Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

- Det lægger tåget ud i det meste af Jylland og lokalt også i Nordsjælland, og den lave sigtbarhed kan fortsætte ud på formiddagen, siger hun.

Der ligger en front over Østersøen, som trækker op over landet i løbet af mandagen. Og den kan give nogle timer med regn, som vil få tågen til at lette.

Temperaturerne lægger sig mellem 10 og 14 grader.

- Natten til tirsdag kan der stadig falde lidt regn, og vi kan ikke udelukke, at vi får tåge igen tirsdag morgen. Men det bliver ikke lige så udbredt, siger Anja Bodholdt.

Der er dog gode nyheder i vente senere på ugen, hvis man håber på opholdsvejr og måske et par lune soltimer.

Tirsdag kan det fortsat dryppe lidt rundt om i landet. Men det begynder at holde tørt op ad formiddagen, og i løbet af eftermiddagen klarer det op. Særligt i den sydlige og østlige del af landet.

Temperaturerne rykker tirsdag et nøk opad til mellem 12 og 15 grader.

- Resten af ugen ser faktisk ud til at ligge i det tørre hjørne, siger meteorologen.

- Der kan fortsat komme lidt byger i Nordvestjylland, men i resten af landet ser det ud til at holde tørt. Og vi får også perioder med sol.

- Alt i alt ser vejret ud til at blive noget bedre end den forgangne uge.

Torsdag har potentiale til at blive ugens luneste dag, da temperaturerne lokalt vil kunne snige sig helt op på 16-17 grader.

- Så der er altså ingen grund til at finde vinterjakker og -støvler frem endnu, siger Anja Bodholdt.

/ritzau/