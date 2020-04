Frisører skal forsøge at begrænse, hvor mange mennesker der er i salonerne på én gang, siger organisation.

Fra mandag vil man igen kunne gå til frisør, men det bliver ikke helt som normalt. Kunderne skal være så kort tid som muligt i salonerne, hvor der heller ikke skal være for mange mennesker på én gang.

Sådan lyder det fra Jakob Brandt, der er direktør fra SMVdanmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder - herunder frisører.

- Vi skal holde så meget afstand, vi kan. Man skal begrænse den tid, man er sammen med andre mennesker.

- Derfor vil vi skære hele den del med, at man kommer lidt før tid hos frisøren, læser et dameblad eller en avis og får en kop kaffe, væk.

- Salonen bliver sprittet af, man kommer ind og sætter sig i en stol, bliver klippet og går igen, og salonen bliver gjort ren igen, siger Jakob Brandt.

Partierne i Folketinget blev natten til fredag enige om en aftale, der giver liberale erhverv som frisører, tatovører og fysioterapeuter lov at åbne i næste uge.

Det er ud fra en sundhedsmæssig vurdering om, at man kan genåbne, uden at det vil føre til en stor stigning i smitten med coronavirus i samfundet.

De præcise retningslinjer for, hvordan man igen kan gå til frisør eller fysioterapeut, er endnu ikke på plads.

Jakob Brandt håber, at befolkningen ikke føler sig utrygge ved igen at bestille tid hos frisøren, selv om smitten stadig er i samfundet.

- Jeg håber, at danskerne de tager det her positive budskab fra myndighederne til sig og skynder sig at booke en tid hos frisøren.

- Skrækscenariet vil være, at frisørerne åbner igen, og at danskerne så bliver væk.

- Derfor er det vigtigt, at man har tillid til, at sundhedsmyndighederne har vurderet, at det er forsvarligt at gå til frisøren, uden at det fører til en stigning i smitten, siger Jakob Brandt.

Han kalder det afgørende, at der nu bliver åbnet for de mindre erhvervsdrivende, som trods diverse økonomiske hjælpepakker har haft fem dyre uger.

- Det betyder utrolig meget. De her små tvangslukkede virksomheder er utroligt pressede af, at de skal holde lukket.

- En del af den omsætning, de har tabt i lukkeperioden, kommer ikke tilbage, siger Jakob Brandt.

/ritzau/