»TikTok virker så umådelig uskyldigt – er det ikke bare en platform fyldt med dansevideoer? – men nej, TikTok er på ingen måde en uskyldigt.«

Sådan skriver politiker og tidligere stifter af Alternativet, Uffe Elbæk, i et blogindlæg i Jyllands-Posten.

»Det er en stor høstmaskine, der suger milliarder og atter milliarder af informationer ud af vores børn og unges hoveder og hjerter – og sælger disse informationer til hvem end, der ønsker at målrette annoncer og holdninger tilbage til de samme børn og unge,« skriver han videre.

Den kinesiske app TikTok har taget Danmark og resten af verden med storm. Appen er i løbet af de seneste år blevet en af de mest populære apps blandt børn og unge.

Uffe Elbæk. Foto: Emil Helms Vis mere Uffe Elbæk. Foto: Emil Helms

Uffe Elbæk er ikke selv på TikTok, men det er til gengæld hans børnebørn, oplyser han i blogindlægget.

Han mener, at TikTok er på linje med andre techgiganter som Goole, Amazon og Facebook bør høste mere kritik. For det er, som om virksomhedens ageren »går under radaren«, skriver Elbæk.

På Twitter opfordrer Uffe Elbæk desuden kultur- og kirkeminister Anne Halsboe til at »vil tage fat om problemstillingen«.

Ligesom på mange andre sociale medier skal man være 13 år for at have en TikTok-profil, da det er ulovligt at indsamle data fra børn under 13 år.

Alligevel er næsten halvdelen af danske børn mellem ni og 14 år dagligt aktive på appen, fordi der ikke kræves aldersverificering.

TikTok er tidligere blevet kritiseret for mangel på censur på seksualiseret indhold og mobning.