Frie Grønne-medstifteren Uffe Elbæk har boet i Aarhus i 30 år, og det er særligt byens naturskønne placering, politikeren både savner og værdsætter.

Her fortæller han om nogle af byens grønne oaser, der betyder meget for ham.

Stranden Den Permanente i Risskov ligger i bunden af Riis Skov. (Foto: Christina Hazelden/ Nyiaarhus.dk) Vis mere Stranden Den Permanente i Risskov ligger i bunden af Riis Skov. (Foto: Christina Hazelden/ Nyiaarhus.dk)

»Jeg har haft nogle af mine største lykkeøjeblikke på Den Permanente. Når jeg svømmede ud en sen eftermiddag, hvor solen gik ned bag træerne, og jeg fik de sidste solstråler ude i vandet. Det var fantastisk.«

»Da jeg var yngre, lå jeg tit derude en søndag eftermiddag og kom mig over mine tømmermænd. Jeg har også badet der efter mine mange løbeture i Riis Skov. Så det er et hjørne af byen, jeg nærmest kan kende på træerne.«

»Den Permanente er et fantastisk byrum, og den rummer en meget mangfoldig fortælling – du kan bruge den som familie, være i kønsopdelte sektioner eller ligge længst væk helt nøgen.«

Aarhus Lawn-Tennis selskab er byens ældste tennisanlæg. Det blev etableret i 1901 i en tidligere sandgrav. (Foto: Erik Eibye) Vis mere Aarhus Lawn-Tennis selskab er byens ældste tennisanlæg. Det blev etableret i 1901 i en tidligere sandgrav. (Foto: Erik Eibye)

»Man regner ikke med, at der ligger sådan en gudesmuk, gammel tennisklub i en gyde i bunden af Nordre Kirkegård. Jeg har selv spillet tennis der, men ligeså mange gange er jeg bare kommet der, fordi det er et fantastisk spot.«

»Det er en af byens små hemmeligheder. Der er noget æstetisk over de helt røde baner inde i den der grønne boble af træerne oppe fra Nordre Kirkegård. Så hvis man har lyst til at stikke snuden ind og opdage en hemmelighed, så skal man gå derind.«

På Aarhus Ø er en ny bydel skudt op, men udsigten over havet er den samme. (Foto: Christina Hazelden/ Nyiaarhus.dk) Vis mere På Aarhus Ø er en ny bydel skudt op, men udsigten over havet er den samme. (Foto: Christina Hazelden/ Nyiaarhus.dk)

»Det er fantastisk at gå ud på den alleryderste mole på Aarhus Ø. Jeg har gået der mange gange, da det var containerhavn, nu er det jo en flot ny by.«

»Det med at gå allerlængst ud på molen og stå og se ud over Mols Bjerge... Hele verden ligger derude. Wow. Jeg er ofte gået derud og fået det store view og oplevelsen af, at i princippet kunne jeg sejle alle steder hen i verden herfra. Det er der noget god energi i.«

Den Uendelige Bro er et kunstværk af de aarhusianske arkitekter Johan Gjøde og Niels Povlsgaard. (Foto: Kim Wyon/ VisitAarhus) Vis mere Den Uendelige Bro er et kunstværk af de aarhusianske arkitekter Johan Gjøde og Niels Povlsgaard. (Foto: Kim Wyon/ VisitAarhus)

»Det er i princippet en totalt enkel idé, men også en fuldstændig genial idé. Man kommer i kontakt med vandet og naturen på en måde, man normalt aldrig ville gøre, og du får set byen fra alle perspektiver.«

»Jeg synes nærmest, det er spirituelt at gå den tur. Der er noget livsbekræftende i at gå en cirkel – det er nærmest livet, du går.«

Plænen foran vinbaren Pica Pica ligger lige ned til åen i Aarhus. (Foto: Spiseguidenaarhus.dk) Vis mere Plænen foran vinbaren Pica Pica ligger lige ned til åen i Aarhus. (Foto: Spiseguidenaarhus.dk)

»Det er et spot ved den gamle del af åen, som jeg synes er rigtig fedt. Før åen løber ind og bliver til åen, som vi kender den i dag. Så det er lidt hemmeligt, fordi man skal gå rundt om en bygning for at komme dertil. Det er lidt en hulefornemmelse – man går væk fra byen og kan have det lidt for sig selv.«