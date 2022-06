Lyt til artiklen

»Slet ikke spor sjovt.«

Sådan beskriver Uffe Elbæk, medlem af partiet Frie Grønne og tidligere partileder i Alternativet, sin nuværende tilstand i en sms til B.T.

Han er blevet smittet med corona, og har delt et billede af sit noget medtagede ansigt på sin Twitter-profil.

Han foreslår – nok lidt i sjov – at det kan bruges i en skræmmekampagne.

»Må ha samlet det op på Folkemødet,« skriver han og uddyber, at det var søndag, virussen for alvor tog fat.

Siden da har han ligget i sengen.

»Jeg har haft høj feber, sovet i et væk de to første døgn, lige nu har jeg pokkers ondt i hovedet og hoster den ondeste hoste,« lyder det fra politikeren.

»Corona er ikke sådan at spøge med,« lyder det til slut i sms'en.

Okay…..corona er en hård nyser. Det kan jeg nu bevidne. Må ha samlet det op på Folkemødet, for søndag slog virussen totalt benene væk under mig. Og det er kun blevet værre. Men så ved I, hvor I har mig: Under dynen i privaten. Billedet her egner sig næsten til en skræmmekampagne pic.twitter.com/Mre3fIqXDK — Uffe Elbæk (@uffeelbaek) June 21, 2022

Coronasmitten i Danmark er på det seneste begyndt at stige igen. For få dage siden hævede man risikoniveauet fra niveau 1 til niveau 2 i Region Hovedstaden.

Samtidig har virologer varslet, at det ikke er usandsynligt, at smitten vil blusse op igen.

»Det ligner en tendens, vi har set i en række andre lande, hvor omikronvarianten BA.5 har for vane at smitte i en velimmuniseret befolkning, som vi har i Danmark,« siger Allan Randrup Thomsen, der er tilknyttet Københavns Universitet.

Man skal ikke være bekymret for smitte, uddyber han. Men man skal forvente, der kommer en coronabølge hen over sommeren.