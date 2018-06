Firmaet Worklife Balance, der står bag appen Howdy, hævder, at der er »videnskabelig evidens,« for, at trivlsen på en arbejdsplads forbedres, hvis ledelsen får medarbejderne til at indrapportere i Howdy, hvordan de har det. Men to førende eksperter fortæller nu til B.T., at der tværtimod ikke er videnskabelig dokumentation for det.

B.T. beskrev onsdag, hvordan adskillige offentlige arbejdspladser, blandt andet Københavns Kommune, Skat og Naturstyrelsen, har benyttet appen Howdy. Howdy installeres på medarbejderes smartphones, som så en gang hveranden uge skal svare på fem spørgsmål om, hvordan de trives. De skal svare på, om de føler sig aktive og energiske, om de er i godt humør, om de sover godt om natten, om de er motiverede, og om de føler sig rolige og afslappede. Hvis en medarbejder ikke scorer tilstrækkeligt højt og således falder ned i appens 'røde felt', så bliver medarbejderen ringet op af en psykolog, som tager en samtale med medarbejderen om, hvordan man kan komme op i det grønne felt igen.

Journalist og teknologikritiker Anders Kjærulff kaldte appen Howdy for en 'ulækker og uhyggelig' måde at overvåge folk på, selvom brug af appen foregår frivilligt.

Virksomheden Worklife Barometer, der har udviklet Howdy, skriver på deres hjemmeside, at en 'videnskabelig undersøgelse har påvist effekten af Howdy'. Men det er usandt, vurderer to eksperter, som har kigget på det lynstudie, som virksomheden anvender i deres markedsførelse.

»Studiet har blot undersøgt, om en række personer, som har været i mistrivsel, har fået det bedre efter at have modtaget psykologisk behandling. Det er jo ikke så mærkeligt, at de har det,« siger seniorforsker og dr.med. i samfundsmedicin og ekspert i forebyggelse af stress Bo Netterstrøm.

Så studiet viser ikke, at medarbejderne får det bedre, hvis arbejdspladsen anvender Howdy, som firmaet bag ellers påstår?

»Nej, det viser det ikke,« siger han.

Han bakkes op af Pia Callesen, psykolog og klinikchef i psykologcenteret Cektos.

»Der er ikke dokumentation for, at det virker. Man har bare set på nogle, der har modtaget psykologisk behandling. Det har ikke noget med appen at gøre,« siger hun.

Både Bo Netterstrøm og Pia Callesen forklarer, at man ikke kan udelukke, at det faktisk kan have en direkte negativ effekt for medarbejdernes trivsel, hvis deres arbejdsplads anvender Howdy.

»Hvis du i forvejen er i dårligt humør, så er det ikke utænkeligt, at du kan opleve en forværring, hvis du direkte konfronteres med dit eget tungsind,« siger Bo Netterstrøm og fortsætter:

»Og så synes jeg, den er helt galt etisk. Man presser folk ind i et behandlingsforløb, som de godt kan have det skidt med,« siger han.

Worklife Barometer vil ændre deres markedsføring, hvis de har skrevet noget forkert på deres hjemmeside.

»Vi skriver bare det, som vi har fået at vide af dem, som har lavet undersøgelsen. Hvis vi har skrevet noget faktuelt forkert, så vil vi rette ind derefter,« siger Rasmus Hartung, direktør i Worklife Balance.